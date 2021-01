Sano se: Kiitos Suomen poja urheiluviihteestä!

Läski, vaikkakin sanotaan, että se ei katoa, vaan vaihtaa paikkaa, ei tietääkseni tartu. Pelkällä porkkanallakaan ei pitkälle pötkitä ja tv-ohjelmista häiriintyneelläkin on ehkä ennestään mielenterveysongelmia. Jos joku vertaa näitä koronaan ja rokotuksiin, olisin ehkä ajatusmaailmasta hiukan huolissaan. Vai lähtivätkö Raamatun tulkitsijatkin jakamaan ainoita oikeita totuuksiaan.

Mä

Kylläpä oli hienoa kuunnella radion aamulähetystä ja Jouni Kirvesmies juontamassa.

Teepee

Kyllä se on jonkun kateellisen turha ministeri Leppää moittia. Tekee hyvää työtä maamme hyväksi.

Vaaleissa muistetaan

Tapio, metsän mumala, anna meidän kaataa puut Kalevankankaan latujen varsilta, että lumi sataa ladulle ja alamaisesi pääsevät hiihtämään.

Nimimerkki

Kokoomuksen Lepomäki syyttää Marinia koronarokotusten käynnistymisen hitaudesta. Kertoo siitä, ettei Lepomäki ole kuunnellut edes uutisia, joissa kerrottiin, että käytännössä rokotuksista vastaavat kunnat eikä pääministeri. Onko vessapaperin loppuminenkin pääministerin vastuulla? Näinhän pääsi viime keväänä jossain päin maata kaupoissa käymään koronan 1. aallon iskiessä.

Voi-voi ja vielä kerran voi

Onkohan Suomen talousviisailla aikomus päästää inflaatiorotta järsimään velkataakkaa kevyemmäksi vai mitä on mielessä?

Huolestunut utelias

Samaa mieltä "äidin" kanssa. Vaikka miten olisi oma mökki ja omassa porukassa hiihtokeskuksissa, osa porukasta vähät välittää ja lomailee siellä perheensä kanssa. Koulun alku pelottaa. Toivottavasti opettajat sentään ovat tajunneet olla lomansa Mikkelissä.

Toinen äiti

Kiitos pojat upeasta urheiluviihteestä. On siinä jotain sanoinkuvaamatonta kun Suomen lippu nousee, Maamme-laulu soi ja nuoret pojat laulaa mukana mitallit kaulassa.

Peksi

Kiitos sinulle hiihtäjä, joka kannustat lasta ladulla. Kiitos myös sinulle, jota hitaus ärsyttää, mutta pidät sen omana tietonasi.

Perässä hiihtäjä

Eikö myyjän kuuluisi pahoitella, kun on turhaan epäillyt varkaudesta.

Kanta-asiakas

Vuosi sitten Kaipolan tehtaan porukka oli lakossa. Nyt ei tarvii lakkovahtien värjötellä pakkasessa. On varmaan hyvä olla.

Ahneella on loppunsa

Miksi hiihtolatuja ei hyväksytä vaikka sitä voi harrastaa niin lapsista vanhuksiin ja joka turvallinen laji kaikille. Hiihtokausi on n. 4-5 kk, mitä sitten, lähden vaikka lenkille tai polkupyörällä samoille reiteille. Se on ainakin varma, näin yli 70 v en mene mihinkään skeittiradoille. Hiihto on lajini, terveyttä, liikettä , kuntoa.

On hyvä olla

Raamattu ennustaa ilmastonmuutoksetkin.

Seija Hyytiäinen

Kuvataiteilija sanoi, että hänen työnsä ovat ihmisten mielestä hienoja, jos niistä pitäisi maksaa, eivät niin hienoja enää olekaan.

Huomio