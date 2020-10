Sano se: Hyvä paha Viitostien linjaus

Optikkoliikkeen työntekijät voisivat laittaa maskit naamallensa. Ovat niin lähikontakteissa monien asiakkaitten kanssa.

Yskäisy

Kiitos Ari Rautio, erittäin hyvä juttu viitostien melusta, Suomen vaarallisin tiepätkä häviää.

Rekkamies

Mikseivät Rahulan asukkaat saa olla pahoillaan uuden tien aiheuttamasta melusta? Sympatiani on heidän puolellaan, ja toivon että meluhaittaa blokataan rakenteilla niin hyvin kuin mahdollista. Järkyttää ihmisten piittaamaton asenne ja myötätunnon puute. Jos joku saa apua tukalaan tilanteeseensa, on kuin se olisi itseltä pois, oli harmin aihe mikä ja kenellä tahansa. Voit itse olla jonakin päivänä se joka on pulassa ja toivot saavasi apua, miltä tuntuisi vastaus en auta kun minuakaan ei ole kukaan auttanut.

Katkera tuhoaa vain itsensä

Ari, etkö tiedä että monissa paikoissa 5-tienkin varrella on rakennettu meluaitoja. Sallitaan täälläkin!

Suvaitsevaisuutta

Voisiko liikuntatoimi merkata Kalevankankaalle selkeästi sallitut ratsastusreitit samaan tapaan kuin pyöräilyreitit ja lenkkipolut. Nyt siellä ratsastetaan missä sattuu ja sontakasoja on siellä sun täällä. Kuka maksaa, jos niihin joku syyssateilla hämärissä liukastuu?

Lenkkeilijä

Monet pyöräilijät ovat unohtaneet, että pyörätiet eivät ole kilparatoja! Jos olet täyspäinen, hidasta hieman vauhtia ja anna äänimerkki, jotta pyöräilijäkaverisi voisi ottaa sinut huomioon kun ohittelet hihat hipaisten häntä! Turvallista matkaa ja myönteistä mieltä!

Pyöräilijäystäväsi