Sano se: Kun sähköautot yleistyvät, kallistuu varmasti myös sähkö

Ihmiset ajetaan kasvukeskuksiin kun on ns. edullisempaa kun kaikki yhdessä. Mutta mitä suurempi kasvukeskus, sitä kalliimmat asunnot. On sosiaaliset ongelmat, melu, kiire, ilmansaasteet, ahtaus, ruuhkat ja ruuhkien myötä suunnitteilla ruuhkamaksut. | Itä-Suomi alas ja kaikki Helsinkiin

Hienoa, että kaavoitussuunnittelu on viimein hokannut loistavan vaihtoehdon uuden Lähemäen koulun paikaksi! Entisen Peitsarin koulun tontille on paljon paremmat liikenneyhteydet. | Ja kenttä säästyy

Sähköauton käytön edullisuuden lumoissa elävät: Tällä hetkellä polttoaineissa on veroa n. 80 prosenttia. Myös sähkö tulee varmasti kallistumaan, kunhan sähköautot yleistyvät ja verotulot vähenevät. | Hanski

Nosoautomaatille menijä ota mukaan polvimatto. Rakennekorjaus pitäisi tehdä. Sivusuojiin käsikahvat ylösnousua varten. Huonopolvisten ei tarvi anella apua ylöspääsyyn. | Kampurajalka

Montakohan kertaa Sipilän ja Orpon suusta on kuultu että hallitus onnistui työllistämään 140 000 henkilöä ja talous saatiin tasapainoon ja Suomi velattomaksi. Eihän tilanne ole kuitenkaan näin positiivinen vaan velka on siirtynyt yksityisille ihmisille josta kertoo se että v. 2018 519 000 kansalaista joutui ulosottoon. Onkohan tämäkin hallituksen 80 prosentin onnistumiseen laskettu asia joka jää kuitenkin näissä kaunopuheissa mainitsematta? | Veli vai...?

Itkin aika paljon kun "tintit" palasi talin kimppuun. Ettei ole kuolleet jota kovin pelkäsin. | S.t.s

Kun miä olin nuori yläastelainen 1980-luvun lopulla, ilmaisen linikkakortin sai, jos koulumatka oli yli 5 km. Eikös se olis tänäkin päivänä hyvä systeemi? | Ehdotus

Pekka Haavisto harmitteli, että elämä on liian lyhyt, hänelläkin on valtava määrä kirjoja lukematta. Se on helppo uskoa kun on päämisteriehdokas, n. 60 v ja koulutus on vasta ylioppilas. | Tosentti

Suomalaiset lainkuuliaisia. Hyvä niin. Katsokoot tulevat edustajat tarkasti että uusien säädöksien kanssa on järkevä elää. Voi muuten status kärsiä. | Pena

On se kiva kun Ese joko unohtaa lähettää sähköä katuvaloihin 27.3. täällä maalla Kalevankankaalla tai luulee että vähän pitempi Earth Hour onkin jo keskiviikkona. Onneksi me asukkaat otammekin jo sähkömme muualta, kunhan Ese sen huippusiirtomaksuilla vaan toimittaa perille. | Tällaista