Sano se: Vaaleissa on hyvä tilaisuus vaikuttaa

Mikkelin käyttötalousmenoista saadaan 2–3 vuoden kuluttua 5 milj. eur pois, vaikka persu Heinänen on vastaan. Kiitos teille jotka ymmärrätte taloudesta, ettekä vain puhu suuria.

Nimimerkki

Mikkeli on paras verojen keräilijä! Kiitokset vasemmistolle! Onneksi vaaleissa voi vaihtaa suuntaa ja valita taloudesta huolehtivia järki-ihmisiä Mikkelin johtoon. Muutos on ovella, onneksi.

Aina oikeassa

Kun puhutaan Suur-Savon Sähkön verkosta, jokainen liittymän lunastanut on maksanut kalliin liittymämaksun. Verkko on rakennettu puhtaasti käyttäjien varoilla. Nyt se on tarkoitus maksattaa meillä toiseen kertaan, ehkä useampaankin?

Unohtuiko päättäjiltä jotain?

Nyt pitäisi Länsi-Savossa ja muissa paikallisissa lehdissä olla selkeitä ilmoituksia Essoten rokotustilanteesta ja ajanvarauksesta. Ei kaikilla vanhuksilla ole nettiä eikä omaisia, jotka huolehtisivat ajanvarauksesta.

MH

Olipa hyvä kirjoitus lääkäri Heikki Jääskeläinen la 6.2 kaikki mitä kirjoitit on niin totta. On se niin ihmeellistä miten me mikkeliläiset hyväksymme päättäjien tekemät virheet. Nyt ainakin jokainen miettimään ketä äänestää vaaleissa enemmin uusia tilalle ja enemmin nuoria ja sellaisia joilla on tietoa hoitaa yhteiskunnan asioita. Kaupunki ei ole enää myhäilevä vaan alakuloinen!

Kommentti

A-Talkissa pääministeri moitti, että eduskunta oli tyssännyt syksyllä hallituksen lakiesityksen rajavaatimusten lisäämisestä tarpeettomana. Ei asia noin ole. Esitys kaatui perustuslakivaliokunnassa yksimielisesti. Syy sekavuus, puutteet, jopa virheet ehdotuksessä. Miksi Marin puhui puuta heinää?

Asioita seuraava