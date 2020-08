Sano se: Hernekeitto on hyvää ja ravitsevaa ruokaa

Etelä-Savon koronatilanne hyvä mutta miksi pitää matkustaa nyt Helsinkiin tai kutsua sieltä vieraita? Siellä aivan eri tilanne. Tai miksi pitää tehdä lomamatkoja junalla tai bussilla.

Minä ite

Tännekö voi ilmoittaa, jos joku rikas käyttää ilmaisia köyhille tarkoitettuja maskeja?

Kyttääjä

Kyllä on demaripääministerillä demokratia hukassa, kun ilmoitti jo kaksi päivää ennen puoluekokouskäsittelyä, että "minut valitaan puheenjohtajaksi", vähän niin kuin Valko-Venäjällä, vaalin tulos on päätetty jo etukäteen. Olisi nyt voinut odottaa päätöstä ennen kuin tuollaisia toteaa.

Suomiko demokratia?

La 22.8. lehti "hernekeiton takia ei viitsi jonottaa", johan oli ala-arvonen kommentti. Hyvä ja ravitseva ruoka. Olisko pitänyt olla kaviaaria ja hanhenmaksapalleroita?

Kysymys

Tavallinen tallaaja ihmettelee, että kaupungille pitäisi saada korkeapalkkaisia virkamiehiä. Eikö ole jo. Ja riittäisikö EU-miljoonista pienten koululaisten taksikuljetuksiin vaarallisilla kapeilla teillä?

SMS

Paapomistahan tämä nykyajan koululaisten olo on, niin vanhempien kuin opettajien tai kyytien järjestäjien suhteen! Ehdotan, että vedetään "tappiin" niin sallitut kävelymatkat sekä koulukyyteihin menevä aika.

Nimimerkki

Suomi olisi selvinnyt toisesta korona-aallosta kunnialla jos pöljäiivarit olisivat malttaneet olla hakematta sitä takaisin Suomeen.

Kiitos toisesta aallosta

Puumala haluaa profiloitua paikaksi, jossa korona ei pelota? Tai sitten on järjenkäyttö vähissä?

Ihmettelen

Yleisradio on pelkkä hallituksen ja pääministerin tiedotus- ja propaganda kanava. Turha on politiikkojen arvostella joidenkin maiden tilannetta, kun oma päämedia on täysin "unohtanut" valtaapitävien vahtikoiran roolin. Sananvapaus on pelkkää sanahelinää. Missä on kriittinen media?

Ihmettelevä

Samaa mieltä kellojen vaihdosta, talviaika nyt voimaan jatkuvaksi, täällä luonto sen mukaista. Jokohan Suomen mepit sais asian hoidettua vihdoin?

Mielipide

Pahan valtakunnassa elämme, miljoonia pakolaisia. Stalin tappoi mm. 7000 000 ukrainalaista nälkään, eli ei ateismi ole uskontoja parempi.

Viesti