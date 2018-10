Sano se: Äänentoisto kuntoon Saimaa Stadiumilla!

Kyllä eläkeläiset jaksaa kitistä Sotkusta. Se on alunperinkin testamentattu kaupungille nuorisotilaksi, olisiko tämä viimeinen tahto pitänyt ottaa huomioon jo vuosikymmenet sitten? Kertoisiko Penttinen missä on esitystiloja näytelmäryhmille, kiitos. | Ollako vai eikö olla?

Sipilälle pitäisi laittaa lasku mitä lakko aiheuttaa, sillä se miljonääri ei tiedä köyhän ihmisen elämästä mitään. | Kyllästynyt

Wau! Hieno Perhetalon lasitaideseinä, ihan mielettömän kaunis. Kerrankin Mikkeliin syntyy jotain sellaista, jota tullaan katsomaan varmasti kauempaakin. Tätä lisää, tehdään Mikkelistä vielä kauniimpi. Se vaatii arkkitehdeiltä paljon, osaamista löytyy. Sataman rakentaminen olisi hieno mahdollisuus wau-ilmiöille. | Aina oikeassa

On järkyttävää seurata, kuinka SAK on kaapannut demarien ja Vasemmistoliiton tukemana poliittisen vallan. Tämäkö on parlamentarismia? Ay-liike miljoonaomaisuuksineen on pantava verolle samoin kuin kaikki muutkin järjestöt tässä maassa. Äänestäjien on syytä olla valppaana! | Työläinen

No nyt saavat lakkoilijat kouluttautua niiden vanhusten hoitajiksi jotka eivät enää kykene tai halua lähteä etelän lämpöön. Muuta työtähän ei jatkossa ole tarjolla. | Julle

Miksi osuuskaupan leipomon tuotteissa ei ole joutsenmerkkiä tai muuta kotimaisuudesta kertovaa tunnusta? Ei kai maakunnallinen osuuskauppa leivo leipää ulkomaisesta viljasta? | Kysymys

Kansanedustaja, sos.- ja terveysvaliokunnan varajäsen Taavitsainen ilmoittaa vahvasti sote- ja maakuntauudistuksen kaatuvan (L-S 4.10.). Välittyy kyllä myös, miten hän ja demarit ovat tehneet siinäkin kaikkensa päästäkseen uuteen hallitukseen. Ilmeisesti huikeat ehdotukset ennakoivat kansakunnan velkataakan kasvua, konkreettisten keinojen puuttuessa "kaiken hyvän" kustantamiseen. | Vielä "todellisuudentajuinen" eläkeläinen

Saimaa-stadiumin väki, pistäkää äänentoisto kuntoon! Aktiivinen arki-tapahtumassa ei saanut kuulutuksista mitään tolkkua. Joku ohjelmakin oli näköjään peruttu kun äänentoisto ei toiminut. | Aktiivinen akka

Ei siilojen purku sotke liikennettä, vaan mikkeliläiset autoilijat liikenteen sotkevat. Mikkeliläisistä autoilijoista yksi kuudesta osaa liikennesäännöt. | SMS

Jokainen peruskoulun käynyt tietää miten suuria eroja on ihmisten työhaluissa (ja siitä seurauksena työkyvyissä). Miksei laiskaa saisi vaihtaa ahkeraan? | Kommentti

Niin haukattiin taas liian iso pala Stadiumin suhteen, arvaatte kai kuka kulut maksaa? | Myhäilevät mikkeliläisetkö?

Ovelta ovelle aurinkopaneelia väkisin kauppaajan hinta oli 4 000 e kalliimpi, kun Lumme Energialta puhelinsoitolla saamani tarjous. Arvatkaa kumman otin. | Irmeli Sopanen

Miten joku voi saada kicksejä kauhusta ja pelkäämisestä? Aikuisten kauhutapahtuma on turha ja osoittaa huonoa makua järjestäjiltään. | Angel

Hienoa, että päihdekuntoutujille on kotikäyntejä tekevää tukea tarjolla. Olisipa mielenterveyspuolella sama. Masentuneena on iso kynnys nousta sängystä ja kävellä vastaanotolle lyhyttä aikaa varten, tuntemattomien tuijottaessa odotustilassa. | Olisipa rahaa

Ei ole kepulaisilla huolta toimeentulosta yleisönosaston kirjotusten perusteella kun moititaa maksajien lakkoilua, työntekijöiden kiristystä. | Kelpaa huudella

Demokratiassa vaalit eivät anna hallitukselle diktaattorin valtuuksia, vaan hallitusta saa myös vastustaa. Poliittiset lakot ovat täysin laillisia. | Pate