Sano se: Miksi tehdään avohakkuita lintujen pesimäaikaan?

Hienosti istutetut komeat koivurivit Raviradantiellä. Ja se punaisten lapsihahmojen piirileikki koivujen ympärillä! Upeaa! Juurikin tällaisilla keinoilla lisätään Mikkelin viihtyvyyttä. Kiitos!

Sometimes I love Mikkeli

Missä vika, että ihmiset ei tajua sairastuttavansa itsensä mättösyömisellä. Ja kukapa on vastuussa, jos jo alle kouluikäinen sairastuu esim.rasvamaksaan. Onko tarkoitus, että yhteiskunta ei saa puuttua asiaan, kuin vasta sitten, kun ihminen sairastuu ja joutuu yhteiskunnan varoilla hoidettavaksi. Voisiko neuvola tehokkaammin vastuuttaa vanhempia huolehtimaan lapsen terveellisestä syömisestä? Mutta kun ei saa syyllistää, joten hyshys.

Kommentti

Olipa positiivinen haastateltava, Roope Rask, alueradiossa!

Ilahduin

Upeaa työtä Kirkkopuistossa, paljon kiitoksia!

Kiitos Marjukka Tikka tiistain mielipidekirjoituksestasi. Me mikkeliläiset tarvitsemme myös hengen ravintoa, jota kulttuuri tarjoaa.

Kannustus

Kiitokset Sanni Tiusaselle kannustamisesta liikkumiseen.

Sisko

Sairaanhoitajat ja muut sairaanhoitohenkilöt ym hoitohenkilöt tekevät tärkeää työtä nyt ja aina. Työaika/vrk on 8 - 9 tuntia (nyt ehkä enemmän), vapaata ja lomia, palkkaakin on. Omaishoitajat tekevät myös tärkeää työtä. Työaika on 24/7, vapaapäiviä ei nyt ole ja palkkiokin on pieni jos ollenkaan. Näin säästöä yhteiskunnalle.

Jaksamista jokaiselle!

Apteekit ohjeistakaa ihmisiä paremmin. 1. Puhe tuottaa aerosolia eli pidä puheesi mahassasi paitsi farmaseutin ja kassan kanssa. 2. Älä jää lörpöttelemään reseptilääkkeistä. 3. Käytä kasvomaskia! Apteekit! Vahtikaa paremmin 10 asiakkaan maksimia ja iso taulu, jossa kehotetaan välttämään puhumista! Kiitos!

Vuorikadun asukas Ritva

Terveisiä lörpöttelijöiden apteekista

Jätelaitoksen hinta ei ole 58 milj. euroa jos siitä puuttuu lisä- ja muutostyöt, nousuvaraukset, vanhan jätelaitoksen ja alueen ennallistaminen yms. menot. Oikeampi hinta on jossain 75–90 milj.euroa. Lopullista hintaa ette kerro vaan osa kustannuksista siirretään eri momenteille.

Tämä leikinlasku loppuu Mikkelissä

Lisäys Tikan hyvään kirjoitukseen kulttuurin puolesta: Jaetaan orkesterin budjetti harrastajille. Laulajille, lausujille ja tanssijoille. Monimuoto!

GT

Avohakkuita nyt! En ymmärrä! Lintujen pesintäaika! Tai ymmärrän: metsä vain rahaa eikä muuta. Mitä väliä siis millään pikkulinnun pesällä. Tuhon näin ja itkin.

Kulkija