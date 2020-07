Sano se: Ulkomaille lomalle on päästävä, hinnalla millä hyvänsä, vaikka henki menis

Kyllä ihminen on toisaalta tyhmä eläin. Ulkomaille lomalle on päästävä, hinnalla millä hyvänsä, vaikka henki menis. Pahinta on se, että oireeton tai lieväoireellinen matkustaja voi "tappaa" jonkun ihmisen.

Korona

Minäkin käytän hanskoja kaupassa. Kaupan henkilökuntakin käyttää. Mitä kenenkään katseista välittämään. Kärrien ja korien sangoissa on varmasti ne eritteet mitä ihmiset niihin käsistään pyyhkivät, räkää, ysköksiä ja ... Nuori mies, aikuinen, työnsi kätensä molemmasta housunkauluksesta sisään Graanin kauppakeskuksen aulassa.

Semmosta

Liikenneympyrässä ajaminen ei ole mitään salatiedettä. Autokoulussa annetaan ohjeet. Sisään tulija väistää kaikkia. Ulosmenijä väistää pyörät ja kävelijät. Säännöt voi kerrata netissä. Jos pelottaa, ettei osaa, voi jäädä kotiin.

Enska Junior

Toinen aalto tulee. Kannattaa varautua koronaan ja hanskat ja maskit on tervettä varautumista. Käyttäkää häpeilemättä; se on kaikkien meidän etu. Kuten käsien pesu ja desinfiointi.

Tekstiviesti