Sano se: Anttolan matonpesupaikka kaipaa kohennusta

Ihmiskunnan suurinnat rikokset on tehty uskontojen nimissä. Alalla kunnostautunut katolinen kirkko ja islam pakkosyöttöineen.

Että joo

Roska toisten silmässä ja heinäseiväs omassa. Yleistä.

Tosi on

Pääministeri ei halua, että koronatestejä ostetaan yksityisiltä, mutta käy itse yksityisellä koronatestissä. Eikö eduskunnan tulisi käyttää terveyskeskusta, niin näkisi palvelun tason?

Voimariini

Olisiko aika jo uusia Anttolan matonpesupaikan pesulaudat ja kuivausparrut? Matot likaantuvat, jättää mustat jäljet. Ja miksi ei pesupaikka aukea jo toukokuussa? Usein aurinkoista, tuulista eikä vielä siitepölyä ja matot puhtaaksi kevään juhliin. Päättäjät kuulkaa matonpesijöitä. Onko paljon pyydetty, ei varmaan iso lovi kaupungille?

Iljettävät laudat ja parrut

Uutta elämää-- kierrätyskeskuksella on tuhannen taalan mahdollisuus luoda upea paikka Raviradantien Esedun tiloihin. Toivottavasti se ei missaa tilaisuutta! Nyt huonekalut on esillä avarissa tiloissa, samoin kodinkoneet. Mutta jotenkin aneeminen kokonaisuus! Astiat ja vaatteet on luvattoman sekavasti esillä ja joukossa heikkotasoista tavaraa. Kannattaisiko palkata ammattilainen somistajaksi ja ilmeen luojaksi?

Käykääpä Kuopiossa ottamassa mallia

Ensimmäisen tunnin jatkuva ilmainen pysäköinti toisi huomattavan mukavuusedun asukkaille, eikä olisi rahasta kiinni! Ei tarvitsi jännittää, että riittääkö aika! On täällä muutakin miettimistä! Eikä järjestely vähentäisi parkkipaikkoja ollenkaan, tulisi vaan joustavuutta elämään! Siinä samassa vähenisi ihmisten "kyttääminen", joka ei mielestäni kuulu sivistyneen yhteiskunnan toimintamalliin!

Entinen tiemies

Lämmin kiitos Vesa Himaselle Nokisalmen tien hyvästä hoidosta jo kahden vuosikymmenen ajalta, ekstrana vielä linnunpöntöt ja halkomotit tien reunoilla ihailtavana.

Tienkäyttäjät kiittää

Kyllä koronatestin ottajat riittää kun estetään ja rajat kiinni tänne tulijoilta, mikä olisi jo pitänyt heti laittaa eikä nyt kun hätä päällä, on myöhäistä.

Nimimerkki

Onneksi olen rikas ristiinalainen joten mulla on varaa hakea ilmaisia maskeja Mikkelistä jotka on tarkoitettu vähävaraisillle.

Ø=