Sano se: Voimme torjua koronaa itsekin, ilman esivallan ohjeita

Kaikki peruskoulun opet ei osaa taitoja keskittymisvaikeudesta kärsivien lasten opetuksessa. Hälinä terveiden keskellä vie aivojen viimeisetkin voimat keskittyä. Poissaolot ja häiriköinti alkaa. Osa vanhemmista ei halua puuttua tai nähdä ongelmaa eikä lapselleen diagnoosia. Jospa kaikki lapset saisivat ammattinsa osaavan opettajan, terveydenhoitajan ja hiljaisuuden osallistua pakolliseen peruskouluun.

Säkkituolit ei auta!

Kerrassaan loistava uutinen tuo Heimari kehittämisideoineen. Tällaista "hyvää pöhinää" tarvitaan Mikkeliin!

Fribugolffailija

Vanhojen valtuutettujen näytöt on nähty, ei jatkoon, vaan korvausvaade veronmaksajien rahojen tuhlaamisesta.

Eikö mitään vastuuta?

Kiitos nuorten lukijakirjeet-palstasta. On todella tärkeää saada kuulla mitä nuoret ovat mieltä asioista!

Onpahan yhtälö. Mikkelin kaikki verotulot juuri ja juuri kattavat Essoten kulut. Heinänen vaatii Essotelle lisää rahaa, kansalaisten mielestä verotusta pitäisi laskea. Valtionavuilla käytännössä hoidetaan lakisääteiset koulut, kaupungin kadut ym. paljon muuta.

SMS

"Luistimet", sama haaste meidän lapsella. Rakastaa liikkumista, ulkoilua mutta ei sitä että siitä tehdään luokkien kilpailu ja nyt on käynyt ilmi että osa lapsista ilmoittaa vääriä tuloksia ja nauravat asialle selän takana. Toivotaan että tällaiset haasteet ei jatku.

Äiti

Ristiinan lukion lakkautus ehkä perustui lakiin. Säästöjä ei silti paljon tullut, vaan mittavat mainehaitat. Sitä ei pysty Siekkinenkään kiistämään. Laillisuus ei takaa järkevyyttä.

Äly hoi

Mummi

Fimea kertoo, että noin 400 vanhusta viikossa kuolee hoivayksiköissä muutenkin, ilman koronan vaikutusta. Rokotetaan tai ei, sairaita ikäihmisiä kuolee, mikä on kai aika luonnollista. Kuinka moni koronaan kuolleista on ollut syntyään riskiryhmään kuuluva. Melko moni ajautuu riskiryhmään omien elintapojensa vuoksi. Jospa vain noudattaisivat ruokailu- ja liikkumissuosituksia, niin joukko vähenisi jonkin verran. Mutta kun on itsemääräämisoikeus, niin minä, minä, minä saan elää niinkuin mua huvittaa, monessa muussakin asiassa.

Kuuliaisuus kadoksissa

Hyvät ihmiset, tehkää osanne koronasodassa. Jokainen hengittävä ihminen on mahdollinen tartuttaja, ei vain yskijät.

Viesti

Koronan karkotuksessa ilmeisesti odotetaan, mitä Korkea Esivalta suvaitsee määrätä. Miksi? Hoidetaan homma itse, ollaan huomaavaisia ja pidetään mielessä, itse vastataan paitsi omasta myös lähimmäistemme terveydestä. Jos menee pieleen, kannattaisiko vähän jokaisen vilkaista peiliin - kyllä se vielä ilo koittaa!

Tekstari