Sano se: Presidentti Niinistön viisaudelle olisi käyttöä myös Suomen sisäpolitiikassa

Presidentti Niinistö on erittäin hyvä maan isä. Sisäpolitiikassa tarvittaisiin hänen viisauttaan, kun hallitus soutaa ja huopaa päätöksissään. Luin Nurmen kirjoittaman teoksen ja minäkin suosittelen nulikalle ammatinvaihtoa. | X-lotta

TTK-ohjelmassa kuvaaja näyttää koko ajan laulajaa eikä askelkuvioita kuin vilauksella. | Ärsyttävää

Kiitos J. Penttinen selventävästä kirjoituksesta. Ehkö nuorisoteatteri voisi esittää näytelmänsä Paukkulassa, kuten Virtapiiri, jolla myös harjoitukset muualla. | Tanssit

Päivitellään, ettei kouluruoka maistu. Mutta kun se ei ala aamupuurolla. Uskon että muukin ruoka maistuu kun vatsa kertoo, että jotain puuttuu. Eli puuro aamulla kouluihin. |Mummo tietää varmasti



Henkilökohtaisesti suosin kirpputoreja jossa saa asioida seisaallaan eikä kökkiä lattialla penkoen kasseja ja laatikoita toisten jaloissa. | Ne polvet

Sipilän hallituksen kärkihanke on iskeä ay-liike maahan. Onneksi ay-liike puolustaa työntekijöitä! Sipilästä ja Orposta siihen ei ole. | Ay-liike ajaa sinun oikeuksiasi

Ei näin vähennetä muovijätettä. Jakamalla kirpputorilla kenkäsuojat suurelle ihmisjoukolle, pistää miettimään oliko paikka sittenkään oikea, löytyisikö Kalevankankaan rakennuksista joku muu jossa selviäisi ilman suojia? | AK

Miten ihmeessä yrittäjät pitävät meitä duunareita töissä kun olemme niin laiskoja luusereita. Muista duunari tsekata aina palkkalaskelma, saatat yllättyä. | Kaikki mulle sanoi yrittäjä

Kun nyt vaalien lähetessä Satu Taavitsainen on aktivoitunut tärkeidenkin asoiden suhteen, voisitko muistaa myös eläkeläisiä kuten pj. Rinne on kuuluttanut. Mitä olet tehnyt tai aiot tehdä leikatun eläkeindeksin korjaamiseksi? | Yksi monien puolesta

Minusta näyttää siltä tässä SAK:n lakkoilussa, että onkohan kaikki duunaritkaan Elorannan kanssa samaa mieltä. Tuskin suurin osa työssäkäyvistä on koko ajan liipasimella työpaikan säilymisestä. Itse olen rakennuksilla ollut ja se ala jos mikä on ollut ja on pätkätyötä. Välillä lopputili ja välillä lomautus ja vieläkin hengissä ja hyvin männöö. | Duunari mutta ei demari