Sano se: Mikkelipuisto on hieno paikka — sivusta on helppo huudella, kun ei itse tarvitse ottaa vastuuta mistään

Mikkelipuisto on hieno ja toimiva. Ajamme liki päivittäin puiston ohi. Parkissa on aina autoja ja puistossa vilinää. Lynkkauspuheet ovat kohtuuttomia. Ne varmaan lisääntyvät, kun toiminnanjohtaja uskalsi nostaa ne esiin. Sivusta on helppo huudella, kun ei ole vastuussa mistään. Uuden kehittäminen saa täällä useimmiten kommentteja, ettei siitä kuitenkaan mitään tule. | ”Tointaisko tuo”

”Maaseutu veti Jalkaset puoleensa” (LS 24.7.) Rohkeita helsinkiläisiä, jotka muuttivat maalle! Maalla on tilaa hengittää, luonto ja metsä antaa uskomattoman paljon mielenrauhaa, voimaa ja vapautta. Ihmettelen ihmisiä, jotka sanovat, että pitää olla palvelut lähellä. Meillä on jääkaapissa ja pakastimessa ruokaa, lääkkeitä perusvarasto. Ennakointi tärkeää, koska et viitsi lähteä maitoa ostamaan 30 km päästä. | Tyytyväinen maallemuuttaja

Rauhaniemessä oli hyvä uimaranta, jota alueen vanhukset käyttivät. Nyt uimaranta täysin piloilla. Mutaliejua ja syviä kuoppia. Vanhukset eivät voi enää uida. Miksi firma, joka laittoi putken ei korjannut uimarantaa entiselleen. Hiekka joka tuotiin, levitettiin rannalle ei veteen. Toivomme pikaista korjausta asian suhteen. | Uinnista pitävä vanhus

Kyllä oli mieltä ylentävä näky Sairilan Hyppykalliolla. Tulevat kettutytöt ja sikaloita salaa kuvaavat nuoret herrat olivat käyneet piknikillä ja jättäneet jälkeensä sellaisen törkymäärän, että herää kysymys, asuvatko he kenties kaatopaikalla, ilman vanhempia. No tulihan kansalaistottemattomuuden peruskurssi suoritettua ja eikun tietyömaalle ketjulla kiinnittymään kaivinkoneeseen, suojellakseen vaikka vasta murskattua sepelikasaa... ja näiden varassa on sitten tulevaisuutemme. | Ma

Kiitos Ristiinan kesäteatterin väelle ja erityisesti Tanja Puustinen-Kiljuselle. Huonot paikat vaihtui hyviin ja ilta pelastui. | Ari ja Liisa

Koulut alkaa ja jos Mikkelissä kerran on haitallisia huumeongelmia, niin poliisit vain kiinniottamaan ja pidättämään kuriireja ja käyttäjiä jakaen mm. ankaria rangaistuksia. | SMS

Kumma kun nämä jatkuvan kasvatuksen professorit yms. ei hommaa metsiä oppiensa mukaisesti käsiteltäviksi ja esittele sitten sieltä saatavia erinomaisia taloudellisia tuloksia. | Kommentti

Hoitajat lähtevät ja vaihtavat alaa. Mikä siellä mättää mitä ei saada korjattua? Paska henki, huono palkka, henkilökunnan nälvintä toisilleen, haukkuvat omaiset ja kurjat työolot on esille tulleet. Viritelmät syyniin muissakin kaupungin kohteissa. Kysellään asukkailta, mutta ei kuunnella ja reagoida kuten sataman ja keskustan asiatkin. | Vehkeilyä vai hölmöyttä!

Nimimerkki ”taas Ahvenanmaa” kyseli Anders Wiklöfin veroista. Mies maksoi veroja Suomeen viime vuonna 1,6 miljoonaa euroa ja hänen reilut 600 työntekijäänsä n. 3 miljoonaa. Lisäksi veroa maksoi myös hänen yksin omistamansa yhtiö, joka on Pohjoismaiden suurin yhden henkilön omistama yhtiö. Wiklöf on maksanut lisäksi parista ylinopeudesta hänelle määrätyt lähes 200.000 euron sakot - mukisematta. Sellainen on Wiklöfi! | Jiitee, PA...

Erkki Lähde vetää ”mutkat suoriksi” tuomitessaan avohakkuut. Aukot istutetaan nopeasti ja taimikko on hiilineutraali, jopa positiivinen kymmenessä vuodessa. Jatkuva kasvatus ei ole ratkaisu hiilipäästöjen sidontaan, päinvastoin. Järkevästi käytettynä jatkuvakasvatus on toki vaihtoehto sopivilla kasvupaikoilla. Ei valtamenetelmä, eikä ilmaston pelastaja. | Metsäammattilainen