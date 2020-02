Sano se: Mistä löytyy ystäviä juuri eläköityneille?

Saattaa jäädä työttömäksi norppien kinosapurit. Niin on navakat Luojan luonnon puhurit järvillä lumia kasaamassa.

Kepulaisetko muka suoraselkäisiä? Kattia kanssa. Sdp + Rinnehän ne oli, jotka estivät lajittelijoiden ym. sopimusten ihmemuutokset. Ei kepu.

Yksinäisyysteemassa olisi hyvä käsitellä myös juuri työelämästä eläkkeelle jääneitä. Mistä heille löytyy yhteisö, johon liittyä? Eivät ole vielä senioreita.

Kyllä on suhteellisuudentaju kadonnut tässä, kun koko maa laitetaan sekaisin 6 min työajan takia. Ay-liikkeet itse tekivät kiky-sopimuksen. Nyt siitä sitten riidellään. Ja työntekijät eivät näytä muistavan, että kiky korvattiin heille 105 milj. veronalennuksin. Surullista touhua.

Hesarissa on kannettu huolta miesten alistetusta asemasta. Huoli on turha. Johtakoot naiset kohti täydellistä tasa-arvoa. Seurataan me miehet kehityksen täydellistymistä hieman sisäänpäin hymyillen takia-alalta.

Mikkeli ei anna minkäänlaista arvoa ristiinalaisille lukio-opiskelijoille, naapurikunnat kilpailee niistä.

Kun taas Jukurien pelit näyttää päättyvän runkosarjaan ja jäädään jälleen peräti viimeiseksi ja katsojat vähenee peli peliltä. Eiköhän mikkeliläiset palauteta jalkapallo jälleen ykköslajiksi ja ruvetaan käymään Urskissa kannustamassa MP:tä ja Pallo-Kissoja hyvään menestykseen ja jospa vaikka nähtäis esim. MP Veikkausliigassa. Ei jääkiekko pärjää tällä tasolla Mikkelissä.