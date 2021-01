Sano se: Digilehdestä on hankala askarrella biojätepussi

Marin sanoutui hallitusvastuusta irti koronan voidossa jo alkusyksyllä. Vastuu virkamiehille, hän sanoi. Oman vastuun pakoilua. Lintilä on elinkeinoministeri. Hän kantaa huolta Lapista, meille kaikille tärkeästä seudusta. Hän on vaatinut kironaohjeiden noudattamista. On matkailijoiden syy, jos eivät noudata ohjeita, ei Lintilän.

Lappilaisten puolesta

Vastauksena biojätteen pakkaamista koskevaan viestiin; Biojätteille löytyy lähikaupan hyllyltä helposti kotikäyttöön sopivia paperipusseja kilpailukykyiseen hintaan ns. biohajoaviin pusseihin (jotka eivät kuitenkaan hajoa) nähden. Digilehdestä onkin hankala askarrella pussia.

Iloista kierrättäjää ympäristö rakastaa

Lakattaisko olemasta itsekkäitä? Minä ja sinä, molemmat. Tilaa on liikkua ja nauttia luonnosta meille molemmille. Hiihtäen ja kävellen. Se on vaan vähän vaarallista kävellä siellä ladulla. Sinulle ja minulle. Ja menee ne ajetut ladutkin ihan hukkaan, kun ei siellä uskalla hiihtää... Ilo oli huomata lähiladulla lapsia ja ikäihmisiä. Suodaan hiihtämisen ilo kaikille, turvallisesti!

Luontokävelystä myös nauttiva

Helprintin Aki Immonen, mahtava asenne välittyi LS:n haastattelusta! Tsemppiä ja menestystä opintoihin!

Viesti

Horneteille hommataan seuraajat Amerikasta siksi että niillä on hieno pörrätä ja elvistellä. Mitään vaikutuksia niillä ei ole vihollisen tuhansia moderneja koneita vastaan.

Missä suhteellisuudentaju?

Kiitos, Kari Mielonen, perusteellisesta ja perustellusta näkemyksestä (LS 2.1.)! Suomi ei todellakaan tarvitse huippukallista, pian vanhenevaa hävittäjäteknologiaa, maanpuolustustahtoa kylläkin! Rahoillemme on parempaa, sosiaalista käyttöä yhteiskunnassamme!

Ammutaan hävittäjät alas!

Presidentti tormistautui uuden vuoden puheessaan jo sinnepäin. Hän sanoi: "Miten annetaan turvaa ihmisille, joiden varalta joudutaan sitten turvaamaan kaikkia muita?" Tästähän eräät tahot ovat puhuneet mutta heitä ei kuunnella.

Joko olisi aika?

Nyt pitäisi muistaa koska olet käynyt kaupassa ja mihin aikaan. ota kuitti talteen ja laita pöydälle pyykkipoikaan. Niistä voit tarkistaa kaiken tarvittavan.

Kassakuitti