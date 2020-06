Sano se: Emme ymmärtäneet, mitä nähtävää Mikkelipuistossa on

Jos Mikkelipuisto on saanut tukea "Pienten yritysten myynti- ja markkinointitilaksi, jossa on kahvila" ja paikalle onkin rakennettu ravintola, jossa hyötyjä on puistoyhdistys, on aivan oikein, että ely-keskus hakee avustusta takaisin. Eihän näissä avustuksissa ole muuten mitään järkeä.

Nimimerkki

Kun valtaa on vähän pitää se käyttää tarkkaan. Tuli taas todistettua kun Ely-keskus torppasi Mikkelipuiston kehittymisen. Joka tapauksessa hatunnosto Bertalanille puiston kasvien kunnostamisesta! Puistossa kävijä alusta asti.

Viesti

Markkinatalous on saanut kummallisia piirteitä koronan myötä: yritystuet, ei lainat ja takuut EU-maille. Tyhmä kansa, vastuuton hallitus.

Veronmaksaja

On täysin hullun hommaa, että mikkelissä tyhjät bussit ovat ajelleet jo kuukausitolkulla tyhjänä ympäri kaupunkia. Paljonko tämäkin lysti mahtaa veronmaksajia rasittaa, ilmansaasteista puhumattakaan! Sama kun nojattaisi porukalla lapioon täydellä palkalla!

Missä järki?

Jotkin käyttää Mikalon pyykkitupia väärin eli varailevat vuoroja ylenmäärin jatkuvasti. Sitten suututaan, jos varaat vuoron heidän ns. vakiopaikoiltaan.

Näin on

Pidä Saimaa Siistinä, Ns. Hietarannan grillikatoksen jätkäntakka jo viime kesänä aivan loppu. Ehdotus, että vapaaehtoinen polttopuumaksu txt-viestein.

SMS

Katson nyt lauantai- iltana Kirkkopuiston "näytelmää." En ole huolissani näistä juhlivista nuorista. Mutta mitä tekevät joukkoon tunkevat aikuiset miehet, ovat ilmeisesti myymässä tai ostamassa. Miksi en näe yhtään poliisia tai pinkkiä kamua? Ovat varmaan jossain muualla! Toivon, että lapset löytävät omaan sänkyyn.

Havainto

Nyt alkaa pelit mitä ollaan odotettu. Me kausikorttilaiset ollaan mukana ja annetaan ropomme vaikka maksu vapaaehtoinen. Samoin tuomarit tehkää hyvä teko niinkuin etelässä ettei ota korvausta harjoituspelistä. Kenttävuokra myös pois.

Tekstari

Viime kesänä olisin vienyt vieraani kahville Mikkelipuistoon. Kuivaneita korvapuusteja ja voipullia, ei muuta. Ajettiin kotiin kahville tuoreen kahvileivän kera. Ei vieraat ja me ymmärretty mitä siellä on nähtävää? Omassa pihassa enemmän ihastelemista ja vieraammekin viihtyvät.

Yksi käynti riitti

Iivari koiran kohtalosta lukiessani tulipa vain mieleeni mielikuva melkolailla sutta muistuttava eläin ja illan hämärissä pihalle hypätessään saattaisi kyllä säikäyttää pahasti kenet tahansa. Kaikilla tarinoilla ainakin kaksi puolta.

Ulkopuolinen

Ravintoloita ja viinitiloja verovaroin tuetaan mutta kaiken aikaa kasvaviin lastensuojelun tarpeisiin rahaa ei ole.

Lasten oikeudet hukassa?