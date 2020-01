Sano se: Mikkeli voisi lopettaa keskiyön ilotulituksen

Jukurit seurana täysin sekaisin. Alamäki alkoi Viitikon tullessa tuomaan osaamistaan seuraan, jyrkkeni Holtarin kasatessa joukkueen. | Nimimerkki

Kuinkahan käy kun video-opeilla sotilas joutuu metsässä pimeällä väsyneenä puolen metrin hangessa ja pakkasessa pystyttämään teltan. Vanhan sotilaan naurua. | Honk honk

Olen Raamattuun uskova seurakunnan jäsen. Olen ollut srk:n työntekijä n 30 v. Olen ollut koko ajan mukana erilaisissa vapaaehtoistöissä. Nyt minun tärkeä messuyhteisö vaaditaan lopetettavaksi eri tavalla uskovien vaatimuksesta. Tämäkö on suvaitsevaisuutta. Eikö seurakunnassa ole tilaa Raamattuun uskovilla? Ajatelkaapa "villit papit" mitä olette tehneet meitä vanhoja seurakuntalaisia kohtaan. | Kenellä hyvä mieli

Nyt se nähdään että yhdistäminen johtaa aina syrjäseutujen kurjistumiseen. Näin on käynyt kuntien yhdistämisessä (esimerkiksi Ristiinan liitos Mikkeliin), ja näin tulee käymään valtioiden yhdistämisessä EU:hun. | Täysin sama asia

Kangasniemen seurakunnassa lama iskenyt. Hautausmaan talvikunnossapito surkeaa, aurausviittoja joka puolella mutta vain pari väylää kunnossa. Ihmiset rämpivät omia polkujaan. | Ja joka vuosi

Voisiko Mikkelissäkin lopettaa keskiyön ilotulituksen niin kuin monessa kaupungissa. Klo 18 ilotulitus on tosi mahtava ja minkä suosion se on saanut. Säästetään siinäkin tuhansia euroja. | Viesti

Uskonto on oopiumia kansalle (Lenin). Ilmeisesti suomalaiset halutaan raitistaa kieltämällä uskonnonopetus. Yksi pikkujuttu lienee jäänyt huomaamatta: kahdentuhannen vuoden historia on samalla uskonnon historiaa. Suomalaisten luku-ja kirjoitustaito on uskonnon historiaa. Mites näitä opetetaan käsittelemättä uskontoa? | Salaviisas

LS 5.1. kirjoittaja halusi mielestäni oudosti palkankorotuksia. Lähihoitajat tekevät oikeasti sen likaisen ja raskaan työn ja ovat palkkansa ansainneet. Sairaanhoitajat tekevät sen siistimmän työn, mitä lääkäri neuvoo. Palkka reilusti parempi kuin lähihoitajilla. Se on naisalojen palkkojen keskiarvoa suurempi. Pitäisi riittää samat korotukset muiden kanssa. | Yhteiskuntavastuuta, kiitos

Musikaali Cats on haukuttu ja arvosteltu lyttyyn. Jospa kävisitte kuitenkin itse katsomassa ennakkoluulottomasti elokuvan. Itse nautin joka hetkestä. Ei pidä sokeasti luottaa kriitikoihin, omat silmät näkevät paremmin. | Catwoman

Nopeuttaisi bussien kulkemista jos rollaattorin kanssa pääsisi ilmaiseksi. | SMS