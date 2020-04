Sano se: Mä uskon huomispäivään

Puomit, ketjut, nauhat kauppojen kassoille turvavälien takaamiseksi.

Asiakas

Nyt tuli iloinen mieli. Vastaantulijat pururadalla ja kevyen liikenteen väylällä, myös koiran kanssa, käyttivät tien oikeaa puolta.

Ei turhaa koronapoukkoilua

Kävelijän liikennesäännöissä sanotaan, että pyörätiellä kävellen kulkevan on yleensä käytettävä sen reunaa ja että ajoradalla kävelijän paikka on ensisijaisesti vasemmassa reunassa. Siis myös pyörätiellä on vasen reuna sallittu. Kokemukseni mukaan vasen reuna on turvallisempi jankulkijalle myös pyörätiellä, kun takaa nopeasti ja äänettömästi lähestyvät polkupyörät sujahtavat ohi toista reunaa pitkin vähän kauempaa.

Juha Vainio laulaa: Mä uskon huomispäivään.

Samaa mieltä kuin nimim. Mikkelikö pois kartalta. Nyt viimeistään ulkopuoliset oikeat asiantuntijat avuksi, ei mitään n.s. konsultteja vaan talousasiantuntijoita. Paikallistietämykselle on nyt tullut riittävästi näyttöä.

Yrittäjä, eläkkeellä

Kahvilat ja ruokaravintolat auki. Puolet istumapaikoista pois, turvavälit, ei seisovaa pöytää ja alkoholia sekä tarjoilijoille maskit.

Yritykset ja työntekijät kiittää

Ukraina ei päästä kausityöntekijöitä lähtemään. Luojan kiitos siellä sentään käytettiin järkeä! Mahtaako nyt suomalainen työntekijä kelvata maajussille?

Muuttuuko ääni kellossa?

Viesti

Kiitos Jaakko Avikainen ihastuttavista kuvista maanantain lehdessä.

Lukija

Mikkelipuiston edustaja: haluaisitko hiukan avata, miksi LS jutun mukaan Mikkelipuiston kevättöitä ei ole voitu aloittaa koronan vuoksi? Mikkelipuistossa hengailu on täyskaupunkilaiselle todennäköisesti lähes ainut sallittu hupi ensi kesänä. Kurjaa, mikäli sen joutuu tekemään hoitamattomassa ympäristössä.

Hieno kohde

Monella on nyt todellinen hätä, koronaakin suurempi kauhu: Sanna Marin kun on pärjännyt todella hyvin. Siinä on monella nielemistä.

Olmi