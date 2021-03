Sano se: Miksi aikuiset ihmiset eivät suostu tajuamaan, että nyt on syytä käyttää maskia?

"Vetovoimaa Mikkelistä poispäin" -nimimerkille: Ei Marssitielle tunnelia tarvitse rakentaa koska se on jo olemassa. Kysymys on lumen auraajan ja liikuntatoimen laduntekijän yhteistyöstä mahduttaa latu ja ajorata vierekkäin. Sannastinraitin kahden puistovalaisimen siirto ei montaa sataista maksaisi.

Jukka Pöyry

Ollaan Mikkelissä edelläkävijöitä! Maksetaan hoitajille kunnon korvaus tästä korona-ajasta. Ei pelkkää puhetta!

Nimimerkki

Mikkeli tarvitsee teollisuutta, yrityksiä, ei uusia kauppaketjuja. EU-rahat yrityksiin, ei ilmastohankkeille! Ja verohelpotuksia uusille yrityksille! Silleen luodaan työpaikkoja ja saadaan opiskelijat pysymään Mikkelissä!

Äikkäälle viesti

Eikö rakennusvalvonnassa ole virkakuntaa tutkimaan rakennusten kunto, ja sen perusteella määräytyisi jätemaksu tai siitä vapautettaisiin kokonaan? Nyt kiskotaan rahaa mutu-tuntumalla. Ei ole oikeustajun mukaista tuollainen toiminta.

SMS

Kiitosia Kiitolliselle hiihtäjälle positiivisestä palautteesta Likolammen latujen suhteen. Haluan kuitenkin jakaa palautetta kahdelle eri taholle, jotka edesauttoivat latujen tekemisessä ja niiden ylläpitämisessä. Eli kiitoksia Jyrki ”Dimi” Manniselle moottorikelkan vanhuksen lainaamisesta ja Mikkelin kaupungin liikuntapalvelujen Jari Turuselle, jonka kautta saimme latuhöylän käyttöömme.

Jari Noponen

Oikeassa olet Koiramies. Kevyenliikenteen väylistä on yli metrin leveys jätetty auraamatta Laajalammella tänä talvena.

Kinttupolku

Nyt lehteen juttua maskien oikeasta käytöstä ja oikeanlaisesta maskista. Ohjeet lehteen kuinka työpaikalla toimitaan terveysturvallisesti. Ärsyttää kun oletetaan,että maski suojaa leuan alla ja tullaan metrin päähän himmailemaan ja juomaan kahvia. Sitten kun huomautat sanotaan että ei mulla oo oireita. Oikeasti, aikuiset ihmiset. Rupeaa olemaan työsuojelullinen asia, mutta johto sanoo, että vain suosituksia.

Viesti

Vakava valistamisen paikka, maskit roskikseen! Koirat ja ihmiset voi saada likaisesta maahan heitetystä maskista tartunnan.

Ei ihme jos virus leviää

Taas lisää suunnitellaan koirapuistoja ja uimarantoja. Koirille sitä ja tätä. Mites ois koiravero ja kakkojen keräily.

Pyhä koira

Kyllä Mäntykadulla posti kulkee laatikoihin aina ajoissa. Huonosti nukutun yön jälkeen piristyy kun posti, siis L-Savo on aina laatikossa oli keli ja ilma mikä tahansa. Kiitos postinkantajalle.

Tyytyväinen

Et ole ainoa nimim. Näin on. Minulta Metsäsairila perii 400 euroa maksua talosta joka on 30 v sitten purettu. Ei riittänyt ilmoitus soittamalla, vaan pitää tehdä purkuilmoitus kiinteistörekisteriin. Nyt on ollut liki 2 kk lupapisteessä vireillä, eikä toinen byrokratia pesäke rakennustoimisto ole vieläkään saanut asiaa käsiteltyä.

Että näin on

Mielettömän suuret kiitokset Mks:n päivystysapuun, lanssimiehille, Ppkl:lle, Possille, Tevalle, kuvantamiselle ja os 4:lle 6.3. alkaneen episodin jälkeen!

Mies ja sen vaimo?

Ihmettelen miksi Hänskiä ei pidetä luistelukunnossa niin kauan kun on yöpakkasia. Kaupungilla keväisin kova tarve pilata jääkenttä niin aikaisin kuin mahdollista.

Luistelija