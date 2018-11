Sano se: Miksi viikon alun lehdet ovat täynnä epäterveellisen ruoan mainoksia?

Koskaan aiemmin ei näin huonosti tehty rokotuspaikkaa, ei vuoronumeroita, istuimia tarpeeksi. Moni lähti pois, ei jaksa odottaa. | Koska he saavat rokotuksen?

Mikkelin valtti on luonnon huomioon ottaminen rakentamisessa ja ylipäätään kaikessa. Mikä arvo on rakentaa tiheää asfalttikaupunkia, raha? On jo tarpeeksi karmeita tuloksia luonnon tuhoamisesta. | Arvot

Kiitoksia paljon emännille ja metsästäjille Mäntyharjun Tuustaipaleen maamiesseurantalolla 10.11. mukavista hirvipeijaisista. Ruoka ja juomat sekä ohjelma saavat täyden kympin. | Syntyperäinen mäntyharjulainen

Miksi syntyvyys Suomessa on ennätysalhaista? Lasteni elämää seuratessani totean, että päättäjät ovat vuosia karsineet perhe-etuuksia. Siinä ei koulutus auta, kun elintaso jatkuvasti alenee. | Isoäiti

Suosittelen kaahailijoille Youtuben onnettomuusvideoiden katsomista, joissa näytetään autenttisesti uhrien irrottamista auton romun sisältä. | Lähtee kaahaushalut

Stadiumi ei kata kuluja, ja on Mikaelia huonompi ja kalliimpi jopa Xamkin valmistujaisiin. Irtoväliseinien avulla koululuokkia sisään päiväkäyttäjiksi! | SMS

Revonkadun kunnostuksen suururakka etenee todella vauhdilla. Ammattilaiset asialla ja toiminta yhdessä asukkaiden ja tekijöiden kanssa sujuu erinomaisesti! | Peksi

Anteeksipyyntö naiselle jota en huomannut suojatiellä torstai aamuna keskustassa Pylvänäisen liikkeen kohdalla. Vaikka kuinka yrittää varoa hämärässä, sinua en huomannut, anteeksi. | Autolla liikenteessä

JSE Oy:n verkossa lehdessä on perusteltu "Faktoja veroista"; eipä ole verrattu kokonaismäärään yösähkön perusmaksua joka on yli 50 e/kk kun esim nykyisellä sähköntoimittajalla se on 1,40 e/kk. | Ei ahneudella rajaa

Kyllä se niin on jotta talviaika paras aika. Illat nukkumista eikä kukkumista varten. Taajamat valaistu jos haluvaa viilettöö mänemään. | Tekstari

Miksi Akselin alakerran yleisissä vessoissa ei ole sinisiä valoja? | Nim.merkki.

Rokotuspaikka täysin epäonnistunut. Heikkokuntoiset eivät pysty tuntia jonossa seisomaan, ei tuoleja ei vuoronumeroita, lisäksi raput. | Kommentti

Aikaisemmin Essoten johdon toteamus työntekijän rakentavaan kritiikkiin oli voit lähteä "ovista ja ikkunoista tulee uusia työntekijöitä". Nyt veto taitaa käydä toiseen suuntaan. Olisiko nyt aika aidosti kuunnella työntekijöitä! | Entinen työntekijä

Parhaat tarjoukset alkuviikkoon tanko ja grillimakkaraa, burgereita, hotdog, pitsaa, makeisia. Tälläkö pitäisi viikko aloittaa? Ei mitään terveellistä. Ei ihme että kansa lihoo kun kauppa ruokkii epäterv.mainoksilla. Oma valinta mitä kukin syö. Valitsen terveellisen vaikka maksaa enemmän. | Vähävarainen