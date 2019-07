Sano se: Suomalaiset eivät usko Antti Rinteen toimiin

Suomalaiset eivät usko Antin toimiin. Vain 16 % suomalaisista uskoo julkisen talouden olevan tasapainossa v. 2023. Selvä enemmistö ei pidä tätä mahdollisena. Edes hallituspuolueiden kannattajat eivät näin usko. Se on tuo taloudenpito Antin akilleen kantapää. | SMS

Rahantuhlausta koko homma. Ei mitään järkeä. Täysin samaa mieltä Raimo Heinäsen kanssa Maaherrankadun kokeilusta. | Höpö höpö

Kyllähän noita yrittäjäparkojen tukitoimia on kuultu monenlaisia, mutta nyt pani Aleksi pahan, että puolustusvoimat alkaisivat kutsuntojen kautta tuottamaan yrittäjille työntekijöitä. Palkkaahan ei tarvitsisi maksaa, saavathan he runsaan päivärahan. Kaikkea se kokoomus yrittää. Tämähän on vielä uljaampi idea, kuin kuuluisa kiky sopimus. | M51

Vai kansalaispalvelus. Asevelvollisuus jo nimenä kertoo, mihin kutsuntojen kautta nuoria naisia ja miehiä haetaan. He tarvittaessa ovat varmistamassa, että yritys toimintaa voi jatkossakin harrastaa Suomen lipun alla. Eivät vanhankansan dirikat edes ota aseista kieltäytyviä palvelukseensa, paitsi tietenkin ilmaiseksi. | Kommentti

Urpolan aarimaan varkaat; aarimaalla olisi vielä vähän varastettavaa. Voisitte hakea yli jääneet kananpaskat. Löydätte ne muovilaatikosta. Tuottaa varmaan suurta tyydytystä varastella kunnon ihmisten omaisuutta. Olette surkimuksia ja seurannassa. Poliisipartiot ovat tietoisia asiasta. | Viesti

Lupiineistako eroon, miten olisi niin sanottu "rentun ruusu" eli horsma mikä kukkii myös tienvarsilla ja muuallakin. | Antakaa kukkien kukkia

Eikö baareissa ja ravintoloissa ole vessoja? Varsinkin viikonloppuisin kyseisten tilojen ympäristöt aivan siivottomassa kunnossa. | Siivotonta

Attendolle tiedoksi, kun Saksala ei huoli uutta palvelukotia niin tulkaa Tuskuun, täällä on tilaa ja tyhjiä tontteja esim. Nikarantien puolella iso alue tyhjillään, bussi kulkee vierestä tunnin välein, hyvät ulkoilumaastot ja rauhaa ja hiljaisuutta tarjolla. | Tuli vain mieleen

Mikkelin on syytä skarpata turistien houkuttelemisessa. Vanha ratikka ei ole yhtään mitään - niitä on Helsingissä ja ympäri maailmaa suuria määriä. Tai Anjan puisto: ei kasveista kylttejä, pari kania ja kanaa, kaksi riikinkukkoa - aika on ajanut sen ohi. Mitä muita huonoja kohteita onkaan? Onneksi on Lokki. | Lähimatkailija

Jos ajaa kuraisella likaisella autolla sateessa, niin sade huuhtelee kuran tielle. Mutta vihreiden mukaan autonpesu pihalla on saastuttamista, vaikka käyttäisi luontoa säästävää pesuainetta. Vihreä aatemaailma on ihan syvältä meille ajatteleville ihmisille. Autonpesu on kivaa kesäpuuhaa - rentouttavaa. | Treg

Jännä juttu kun tilaa jotain vaikkapa Etelä-Suomesta, niin se sama postilähetys käväisee Kuopiossa kääntymässä. Mikähän logiikka tässä oikein piilee? Onkohan logistiikka nyt mietitty vimpan päälle kuitenkaan? Maalaisjärjellä ajateltuna postin pitäisi kulkea lyhintä mahdollista reittiä. Se kuitenkin kulkee vaikeimman kautta. | Tämä on minun mielipide