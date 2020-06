Sano se: Mikkelin päättäjät, lopettakaa riitely ja alkakaa markkinoida kaupunkia uusille tulokkaille!

Miksi Mikkelin päättäjät eivät ymmärrä aktiivisesti markkinoida Mikkelin seutua asumiseen ruuhka-Suomen asukkaille näin korona-aikana. Monet tuntemani ihmiset hakevat väljempää asumista uusilta alueilta varsinkin, mikäli etätyön tekeminenkin olisi mahdollista. Samoin Mikkelin seutua tulisi markkinoida yrityksille aktiivisesti työpaikkojen saamiseksi Mikkeliin. On surullista huomata kuinka Mikkelissä vaan riidellään milloin mistäkin ja kärvistellään talouskurimuksen keskellä ilman mitään konkreettisia suunnitelmia asioiden parantamiseksi.

Kommentti

Vihreiden elvytystoimet Suomen talouteen pyöräteiden ja pyörätelineiden rakentaminen. Suomi tarvitsee metsäteollisuusinvestointeja, esimerkiksi biotehtaita jotka tuottavat muovia korvaavia tuotteita ja luovat tuhansia työpaikkoja ja lisäävät vientiä.

Ehdotus

Mikkelipuistoa johtivat kaupungin johtavat luottamustoimissa olevat naiset. Palvelurakennus josta tuli ravintola, ei ollut avustusehtojen mukainen investointi.

Johdossa ongelma

Meillähän oli katsekontakti. Miksi et tullut juttelemaan?

Versowood on yrittänyt hankkia lisää energiaosakkeita. Kaupunki voisi myydä, jos sitoutuisivat investoimaan vastaavan summan teollisuusyrityksiin alueelle.

Vaikea valinta

On suomalaiset tyhmiä, myyvät maitaan venäläisille suuresta rahasta. Varsinkin kun on kyseessä joku itäporvari. Suomalaiset eivät ota opikseen että Venäjältä eivät saa ostettua tonttia itselleen vaikka haluaisivat. Tämä on sitä tasa-arvoa.

En katso itään

Nyt jompikumpi uimahalli auki! Monelle ainut mahdollinen liikuntamuoto.

Minulle myös

Sunnuntai

Kaupungilla oli 20 Me säästöpakko jo ennen koronaa. Viuluihin ja Mikaeliin otetaan joka vuosi lisää velkaa, ja remontti on tulossa. Nyt on vastakkainasettelun aika: peruspalvelut vastaan huvitukset.

Mielipide

Lämpimät kiitokset Mikkelin Prisman kassahenkilöille, turvallista käydä, tavaroita ei lueta ennen kuin edellinen asiakas on pakannut ja poistunut! Lidlin pienelle pakkauspaikalle ajetaan kolmenkin asiakkaan tavarat yhtäaikaa, enää en käy, sama kiire on jo tarttunut asiakasjonoihin, miksi kassat ei noudata sääntöjä?

Viesti

Seurasin kerran kahden henkilön keskustelua. Toinen istui, toinen seisoi edessä. Aurinko paistoi sopivasti, joten näin kuinka sylkipisarat leijuivat ylhäältä alas. Kyllä aloin välttää tällaista asetelmaa. Arvostan, jos kampaaja tai hoitava henkilö käyttää nyt kasvosuojaa.

Maski