Sano se: Päiväkotikeskustelut etänä, kiitos

Voisiko päiväkoti pitää lapsen keskustelut etänä? Ei oikein ole kiva mennä hoitajan kanssa juttelemaan naamatusten. Varsinkin kun tietää, että sama hoitaja on istunut naamatusten jo useamman perheen kanssa.

Yks äiti vaan

Valitsisin sen liikuntapainotteisen vanhainkodin jo nyt valmiiksi.

Vanhuutta odotellessa

Kari Kannolle ruusuiset onnittelut.

Konserteissa ihanissa käynyt

Suur-Savon Sähkö perustettiin estämään maaseudun autioitumista. Nykyinen johto toimii päinvastoin, ajaa asukkaat ryöstöhinnoillaan muualle asumaan.

Köyhät kyykkyyn

Kuka kuntavaaliehdokas uskaltaa konkreettisesti puuttua Mikkelin raskaaseen hallintokulttuuriin. On hallintojohtaja, hallintopäällikkö, hallintosihteerit, hallintopalvelukeskus jne. 10 henkilön vähennyksellä saadaan tehoa kaikkiin palveluihin kun turha byrokratia vähenee.

Prosessit viime vuosituhannelta

Matti Kunnaksen Mielipide 24.2. selkeä kuvaus SSS:n myynnin vääryydestä. Eikö myyntimiehet ja -naiset ymmärrä miten todelliset syyt paistavat läpi?

Viesti

Kaikki on omissa käsissämme, kukaan ei vie ketään väkisin baariin, käske kulkea maskitta. Jos et voi käyttää maskia, se ei oikeuta riskeeraamaan muita, vaan paikkasi on kotona.

Tekstari

Hassua väkeä nämä puolueisiin sitoutumattomat. Ei mitään yhteyttä esim. sotevalmisteluun. Kuntalaisille tärkeä asia!

Äänestäjillä oikeus tietää

Voisiko Essote tiedottaa selvemmin kenelle riskiryhmäläisille 60–69 v rokote kuuluu. Soitin tunnin Ensineuvoon ja koronalinjalle, sanottiin odota vuoroasi. Kuulun tähän ikäryhmään mutta sairauteni väärä.

Riskiryhmäläinen

Mitä Mikkelissä verotetaan seuraavaksi, kun palkansaajat muuttavat pois ja lomakiinteistöjä jo puretaan ja korvataan lupamenettelyistä ja kiinteistöveroista vapailla ratkaisuilla?

Sitä saa mitä tilaa

Kertokaa nyt joku Jarno Strengellille että tulossa ovat kuntavaalit, eivät ay-järjestö/liittovaalit!

Velli ja Puuro

Kangasniemen paras kunnanjohtaja oli Osmo Kärkkäinen. Nyt tarvitsemme yhtä hyvän. Pelkällä tittelillä ei tuloksia saada.

AES