Sano se: Miksi yksi ja sama henkilö saa öykkäröidä jatkuvasti eduskunnassa?

Johan alkaa löytymään lippa isännöitsijänkin hattuun. Kannatti käydä opintomatkalla ihan Roomassa asti.

Hyvä KKV

Kyllä on eduskunnan arvovalta mennyt kokonaan, kun siellä saa öykkäröidä yksi ja sama henkilö jatkuvasti ilman seuraamuksia.

HHTM

Yrittäjien/oikeiston talousjärkevyys? Hah! Punaiset puolueet saaneet nyt näinä vaikeina, yrittäjäriskiin kuuluvina aikoina auttaa oikein urakalla.

X

Mökkitie on aurattu! Joka talvi jo 15 vuoden ajan ja minun kustantamana. Naapuri käy joka talvi tarkistamassa talviteloilla olevan mökkinsä kunnon, kun kerran autolla pääsee perille asti. Minusta tuntuu, että hänen kätensä on minun taskussani. Tämä ei ole rahasta kiinni, tämä on etiikkaa. Oikea vai väärä tapa.

Mökkitie

Tarviiko maskia käyttää kun on jo rokotettu?

Tietämätön

Suuret kiitokset vapaaehtoisille latujen tekijöille ympäri Mikkeliä! Viikonloppuna hiihtelimme n. 30 km järvillä Vatilan suunnalla.

Sukset

Hei Mikkelin kaupunki! Padasjoki vuokraa kunnan uimahallia perhekunnille 20 e + käyttömaksu tunniksi omaan käyttöön. Onnistuisiko Naisvuorella ja Rantakylässä?

Norppa kuivalla maalla

Tämä Euroopan vakautuspaketti ei ole kertaluonteinen asia. Tämän myöntää jo varovaisesti Erkki Tuomiojakin. Nuo etelän ongelmamaat eivät ikinä motivoidu laittamaan talouksien rakenteita kuntoon kun rahaa tulee ovista ja ikkunoista.

Homma jatkuu maailman tappiin