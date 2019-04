Sano se: Keskustan katu-uudistussuunnitelma on hyvä

Keskustan katu-uudistus suunnitelma on hyvä. Invapaikkojen määrä on tietysti varmistettava. Toriparkki toimii loistavasti ja se on omalla kohdallani lisännyt keskustan kaupoissa ja torilla käyntiä. Huonoilla ilmoillakin pääsee jalat kuivina kauppoihin ja rollaattorin käyttö toriparkista käsin on ollut kätevää. Pois vilinä ja rohkeasti kokeilemaan. | Olmi

Miksi juuri nyt kaikenlaisia liikennekokeiluja, kun taloustilanne huonoin Mikkelin yli satavuotiaan historian aikana. Kerrotut kustannusarviot laskettu perinteisesti alakanttiin. Kokeilun tarkoitushan testata, saadaanko toriparkki täyteen, tosin ei kata kokeilukustannuksia. | So what

Mopoilijat palanneet liikenteeseen, liikennesääntöjen kertaus lienee erittäin paikallaan: www.liikenneturva.fi/mopoilijat. Kaikista tärkeimmät: ajopaikka on pientareella ja ajonopeus 40 km/h. | Kyl se siitä

Tehkää tämä testi: Vastaa jokaiseen Länsi-Savon vaalikoneen kysymykseen: "En osaa sanoa". Aukeaa silmäsi muutaman ehdokkaan kohdalla. Ei olla siis 81 % mitään mieltä mistään. | Minun mielipide

Nyt on nimim. M51llä aivan väärää tietoa, ei Essote ole palkannut uutta taideterapeuttia, nykyinen taidepsykoterapeutti on edelleen työssään, ollut jo lähes 30 v. Pidetään rakennustyöt ja terapiatyö erillään toisistaan, vaikka molemmat ovat tärkeitä. | Selvennys

Ei kaupungin ikävä tilinpäätös tullut yllätyksenä kaikille. Aivan odotettu tulos. | Murtsi

Joutsenet lentelevät taivaalla, mustarastaat, räkätit ja peipot vierailevat lintulaudoilla ja sepelkyyhky huutelee metsän siimeksessä. Aurinko hyväilee ulkona liikkujaa. Luontoäiti herää Ottakaamme kaikki irti puhkeavan kevään ihanuudesta. | Ilmaista nautintoa kaikille

Maailmassa ja myös Suomessa on liikaa asiantuntijoita ja tutkijoita. Kuinka voidaan faktana esittää kauaksi tulevaisuuteen ilmaston muutosta, kun Ilmatieteen laitos ei anna kuin hädin tuskin viikon ennusteita. | Hanski

Onko Kokoomuksella 2 valtion kassaa? Toinen, missä ei Orpon mukaan koskaan ole mitään jaettavaa ja toinen, mistä on jatkuvasti vara jakaa tukia ja verohelpotuksia rikkaille. Verotushan ei ole itseisarvo, vaan verovaroilla kustannetaan ja järjestetään palveluita ja maksetaan monien palkatkin. | SMS

Rakkaat kansalaiset. Halutkaa erottaa haittamaahanmuutto sekä hyvä työperäinen maahanmuutto toisistaan. Näillä on valtava ero. | Halusta se on kiinni

A&J Korjaamolle iso kiitos todella hyvästä ja sujuvasta palvelusta, sain avun heti hädän hetkellä ja hyvän mielen! Aurinkoista kevättä ja työniloa! :) | Xc70

Kun rahaa tuntuu olevan, saisiko sitä katujen päiden madallukseen. Loppuisi vaunujen ja rollaattoreiden nostelu! Missä luvatut yhtenäiset pyörätiet? | Kysymys