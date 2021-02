Sano se: Voisiko Naisvuoren torniin sytyttää sisävalot?

Polikäynnillä Mikkelin keskussairaalassa. Hoitavalla lääkärillä ei maskia. Toinen piti kahvitauon käytävällä, jossa potilaat kiltisti maskit naamalla. Laittakaa ne maskit edes esimerkin vuoksi ja kertokaa potilaalle jos ette maskia voi käyttää. Se olisi potilaan kunnioittamista.

Vai mitä Santeri?

Golfkenttää käytetään myös talvisin aktiivisesti hiihtoon. Eli hyvällä käytöllä kesät talvet.

Rakentakaa muualle

Kuka pitää Tarsalantietä kaatopaikkana. Viimeksi tuotu iso vihreä nukkamatto ja jätesäkillinen tavaraa, autonrenkaita ja muovituoleja tuotu aikaisemmin.

Viesti

Onko tarpeellista pitää vihreää kenttää talvella käytössä kun raha on tiukalla? Hullunkurista menoa.

Maalta ohi ajanut maallikko

Kettulan ja Koikkalan alueella jatkuvia sähkökatkoja missä vika kun ei ole myrskyäkään. Eikö ole linjamiehille varaa maksaa palkkaa? Pitääkö kaikki saada osinkojen jakoon?

Lankoja pitkin juokseva orava

Kävin taannoin kaihileikkauksessa. Mielestäni leikkaus epäonnistui. Peiliin katsoessani huomasin, että ihoni oli selvästi ryppyisempi kuin ennen leikkausta.

Mummu 88 v

Katselen tuota Naiskin tornia joka ilta. Voisiko sinne sytyttää "sisävalot"? Ei ole ledeillä valaistuna kallista ja näkyisi hyvin joka puolelle.

Teuvo Särkkä

Miksi kaupunki veti ladun melkein kotipihalleni? Rouvan kanssa touhuttiin aamulla, ja tajuttin että ollaan kuin näyteikkunassa. Olen maksanut aika paljon siitä että saan asua asua Annilanselän rannassa. En halua hiihtäjä tuijottajia pihalleni.

Kommentti

Kiitos Römpelinmäentien auraajalle - hyvä on ajella vaikka aamuyölläkin!

Mualainen

Kelkkailija joka ajoit lauantaina n.12.50 Visulahdesta päin ja ylitit Salosaarentien. Olin suksien kanssa ylittämässä myös ko. tietä, tulit takaani sillä vauhdilla että jouduin väistämään sinua, etten jäänyt yliajamaksi, ylitettyäsi tien kaasutin siinä määrin että jäin lumi/jäämöykkypilven sisään, onneksi ei ollut isoja jäämöykkyjä. Fiksu kelkkailija, niitäkin varmaan on, olisi antanut minun ylittää tien rauhassa.

Vihreätakkinen

"Sote vie mennessään puolet kuntien tehtävistä". "Rahat ja päätösvalta viedään kunnilta". "Sote remontti ei tuo mitään uutta jne" Avatkaa ehdokkaat juttunne tekstejä niin että kansa ymmärtää mikä häviää, huononee, katoaa, romahtaa. Puhukaa kansankieltä!

Nyt on aika

Jukurien onni saada kovia pelejä on siinä, että sarja on suljettu. Tämä on huono keksintö. Meillä on markkinalaki, jota sovelletaan myös urheilussa. Nyt raha ja muut fasiliteetit ratkaisee ketkä pelaa liigassa.

Entinen katsoja

Nimerkille Realisti: Politiikkaan ja elämään ylipäänsä kuuluu myös inhimillisyys, jonka sivuuttaminen päätöksenteossa voi osoittautua kalliiksi. Realismisi kuulostaa välinpitämättömyydeltä, kovalta ja kylmältä.

Tikanpeltoon päiväkoti

Mikkelin veroäyri on maakuntakeskusten korkein, ei koko maan. Esim. Mikkeli 22. Savonlinna 22,75.

Tarkkuutta tarvitaan