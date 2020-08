Sano se: "Keskivertoautoilijoille nämä polttoaineen hinnankorotukset maksaa noin 100 euroa vuodessa"

Monesta rajoituksesta luovuttiin ja se näkyy tartuntojen lisääntymisenä. Turvavälejä ja käsihygieniaa ei noudateta, vaikka virus on ja pysyy, kukaties aina.

AES

Essoten pitäisi kertoa missä päin Etelä-Savoa koronatartunnat ovat. Salailu on turhaa.

Täti

Keskivertoautoilijoille nämä polttoaineen hinnankorotukset (=veronkorotukset ) maksaa noin 100 euroa vuodessa.

Voimariini

Mielenterveydessä on lääkäreitä 0,8 ja pitäisi olla 3. Mitä kohtaa huomautuksesta ei ymmärretä? Eihän toistuvasti voi tulla huomautuksia vanhusten, lasten ja mielenterveyden hoidosta, jos vastuu ja valvonta on kunnossa. Kun mieli sairastuu, lennät ulos asunnosta, et saa apua, joudut kadulle. Siellä ei prosenttiluvut enää auta eikä myötätuntoa anna muutkaan tahot. Osaaminen on mahdollista!

Tekstiviesti

Kysymys kiinteistövälittäjille: Toimeksiannon antaa myyjäpuoli eli hän on työnantaja. Te määrittelette hinnan, mutta viikon päästä olette pudottamassa sitä ostajan eduksi! Eikö teidän pidä myydä kiinteistö sovitulla hinnalla?

Pettynyt toimeksiantaja

Iso kiitos Hirvensalmen S-marketin henkilökunnalle. Tavaraa on riittänyt hyllyissä koko kesän, vaikka asiakkaita on ruuhkaksi asti. Iloinen palveluasenteenne piristää päiväni.

Tyytyväinen vakiasiakas

Kiitos Markku Siitari ja Kari Synberg ja myös kaikki tientekijät. Kyllä nyt on autolla mukava Pajulan tietä huruutella.

Kiitos siniset

Ihmettelen! Monissa kunnissa annetaan tiedoksi syyslukukauden lukujärjestys hyvissä ajoin, jopa kesäkuussa. Mikkelin opetustoimi voisi ottaa tästä kehittämishaasteen! Uskon, että hyödyttäisi perheiden arjen suunnittelua ja joustavoittaisi varsinaista koulutyön aloitusajankohtaa, kun lukujärjestys olisi etupainotteisesti tiedossa jo hyvissä ajoin.

Kovasti ihmettelevä

Hautausmaalla kävijät. Olisiko liikaa pyydetty, että täyttäisitte tyhjentämänne kastelukannun valmiiksi seuraavaa käyttäjää varten.

Kiitos

Voi kun ihanat Parkkiperhoset jatkaisivat vielä vaikka syksynäkin autoilijoiden pelastamista pysäköintisakoilta Mikkelissä.

Maire

Analyysi MP-MuSa: fyysisyys, pelirohkeus, tuomarin kevyt linja rikkeisiin.

M.V

Paketti vuorokaudessa Otanmäkeen!

Kiitos nopeaa

Kierrätyskeskusten tulisi olla aarreaittoja kirppistelijöille ja vanhan tavaran ystäville. Sellaisia, jotka ovat täynnä tutkittavaa ja tongittavaa. Vastaanotossa ja lajittelussa tulisi olla ihmisiä, jotka ymmärtävät millaisia tavaroita nuoret etsivät, mikä kiinnostaa ja myy.

Ikävä vanhaa Ekotoria

Kiitos Sari Ursin! Ihana kuunnella sinun aamujuontoja alueradiossa!

Mielipide