Sano se: Rakennuttajat, tehkää vanhemmalle väelle tarkoitettuja omistusasuntoja

Kyllä korona on paljastanut suomalaisen päätöksenteon ja hallinnon suuruuden ja monimutkaisuuden. Päätöksenteko- ja hallintotasoja on alakkain, päällekkäin, rinnakkain, limittäin ja ties miten? On pressaa, hallitusta, ministeriöitä, sairaanhoitopiireja, erva-alueita, seutukuntia, kuntia jne. Löytyy vetoajia, suosittajia, vaatijoita, sivusta huutelijoita, mutta päättäjiä ja vastuunottajia on harvassa. Erkkikään ei ota selvää nykyisestä ja vielä lisää himmeleitä ja poliittisia virka- ja luottamuspaikkoja on tulossa. 5 milj. väestölle on luotu 10 milj. hallinto. Kyllä siinä keksimistä on että kaikille rooli löytyy.

Järkeä hallintoon

Rakennuttajat voisitteko rakentaa vanhemmalle väelle tarkoitettuja omistusasuntoja. Ostajia löytyy varmasti. Sitä odotellen.

Mummeli

Mihin Mikkeli tarvitsee Jukureita kuten palstalla esitettiin. Minä en tarvitse.

Turhaa touhua

Hyvä kannanotto Haavikko hulevesimaksusta. Nyt yrittäjät barrikaadeille ja kaupunki kykkyyn. Niina hommiin.

JL