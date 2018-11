Sano se: Miksi vuoropysäköinti alkoi, vaikka lunta ei vielä ole?

Mihin unohtui ekoautoilujutusta etanoli, jolla päästöjen nollaus on helpointa? Tankkausverkosto on ollut jo kauan, bensiiniautoon etanoli sopii pienen halvan asennuksen jälkeen. | Autoilija

Kiitos kaikille kotihoitajille ym. jotka jätätte kenkänne eteiseen kun vanhuksen luona piipahdatte. Väsyneenä omaisena toivoisin ehtiväni hetken mieluummin seurustella, kuin siivota hiekkaa ja pian myös hiekoitussepeliä lattioilta. Koti on koti, myös ikäihmisellä. | Kiitos

Paljonkohan Etelä-Savokin menettää vuosittain verotuloja ja yrittäjät liiketuloja työeläkeindeksin miinuksesta? | Virheet voi korjata

Otavankadun liikenneympyrään pitää laittaa led-valoilla hinta esille 3 000 000 e ja taulu näkymään joka suuntaan. Minun veroeuroni voisi käyttää paremmin vaikka uusiin kouluihin tai päiväkoteihin. Ihmettelen SDP:n arvoja taas kerran! | Aina oikeassa

Rantakylän ensilumen ladun latuvalvojalta toivotaan asiallista käytöstä lippuja tarkastettaessa. Saako latuvalvoja siellä isoon ääneen huutaa nimeltä kuka ei ole maksanut? Ko. henkilö itse ei ollut paikalla. | Koskeeko vaitiolovelvollisuus

Olisi varmaan kerennyt laittaa vuoropysäköintimerkit kadun reunaan sittenkin kun nyt ensin tulee lunta, ei ollut auroilla kiire viime talvenakaan ja merkit vaan ”unohtui” melkein kesän kynnykselle. Silkkaa v...lua ja ihan Mikkeliä. | Suuttunut

Essoten aiemmin hienosti kirjastolla toiminut influenssarokotus on tänä vuonna organisoitu Omatorilla todella amatöörimäisesti. Yli tunnin jonotus on vanhoille ihmisille kohtuuton. Vain kolme rokottajaa. Ensi vuonna taas kirjastolle, please. | Kiitos kuitenkin

Koskaan aiemmin ei näin huonosti tehty rokotuspaikkaa, ei vuoronumeroita, istuimia tarpeeksi. Moni lähti pois, ei jaksa odottaa. | Koska he saavat rokotuksen?

Mikkelin valtti on luonnon huomioon ottaminen rakentamisessa ja ylipäätään kaikessa. Mikä arvo on rakentaa tiheää asfalttikaupunkia, raha? On jo tarpeeksi karmeita tuloksia luonnon tuhoamisesta. | Arvot

Miksi syntyvyys Suomessa on ennätysalhaista? Lasteni elämää seuratessani totean, että päättäjät ovat vuosia karsineet perhe-etuuksia. Siinä ei koulutus auta, kun elintaso jatkuvasti alenee. | Isoäiti

Suosittelen kaahailijoille Youtuben onnettomuusvideoiden katsomista, joissa näytetään autenttisesti uhrien irrottamista auton romun sisältä. | Lähtee kaahaushalut