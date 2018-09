Sano se: Tupakansavusta kärsivä ei ole kerrostalokyttääjä

Tekstiviesteissä on asiaa lisäksi Jukureista, Marskista ja Essoten endoskopiayksiköstä. Myös kiitoksia jaetaan.

Nimim. Savuton, mutta myötätuntoinen (L-S 8.9.) Kerrostalokyttääjä on ihan eri asia kuin ihminen, jolla esim. on keuhkosairaus tai muu terveydellinen syy ja tarvitsee ehdottomasti raikasta hengitysilmaa selviytyäkseen, joten silloin nukkuminen ikkunat raollaan on täysin perusteltua. | Säännöt kunniaan

Torilla sarka-Marski, torin laidalla villa-Marski. Missä silkki-Marski? | Mikkeli täynnä Marskeja

Kiitos sinulle joka veit löytämäsi sormukseni poliisilaitokselle. | Kiitollinen

Ilahduttavat soittajat torilla lauantaina. Kiitos Mortti! | Viesti

Essote, ei vakuuta perustelut MKS:n seiniin. Sisäpuolella tarvitaan katsottavaa = hyvää hoitoa. Pisteet Satu Taavitsaiselle. | Kommentti

Kaupungin toilailu tonttiasioissa vaan jatkuu! Nyt kaupunkiympäristölautakunnan enemmistö saatiin ylipuhutuksi asiaankuulumattomilla perusteluilla puolustamaan virkamiehensä vuosikausia omavaltaisesti tekemiä valtuuston päätösten vastaisia hintapäätöksiä. | SMS

Suuri kiitos Essoten endoskopiayksikölle! Huomioitte aikaisemman huonon kokemukseni hyvin ja kohtasitte minut ystävällisesti. | Tyytyväinen asiakas

Hyvin ilmastoiduissa taloissa ilmanvaihtoaukot ulkoseinissä imaisevat tupakanhajut sisälle jos lähellä tupakoidaan. Eivät ikkunoiden kautta. Tiedoksi sinulle joka tästä kirjoitit. | Tekstiviesti

Tiedoksi J. Julkuselle, että Dufvalla on vyöllään kaksi mitalia olympialaisista. Ei huono! Mikkelin hän nosti kiekkokartalle. Pienillä resursseilla. Ihan vain isolla ja hyvällä työllä. Siinä on pelikirjaa yllin kyllin. | Maisteri