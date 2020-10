Sano se: Sanattomaksi vetää se julmuus ja valehtelun määrä, millä Venäjä on rakennettu

Hyvät Puumalan taksiautoilijat. Miksi ette aja puumalalaisten kyytejä, vaan karkaatte Mikkeliin parempien kyytien toivossa? Jopa kilpailetut sote-kyyditkin, joihin kuitenkin olette mukaan lähteneet, jäävät osittain ajamatta, koska autot kuljettajineen ovat muualla.

Rahalla myökin maksetaan

Meniköhän tierahat järkevästi? Hurus–Hietanen-välihän on ihan ok. Paljon tärkeämpi on korjata Hietanen–Pitkäjärvi. Vai oliko kotiinpäinveto syynä, kun kuntavaalit lähestyy? Käsittämätöntä rahan käyttöä!

Tekstari

Persuja syytetään aina populismista. Ainakin Mikkelissä populistit kyllä löytyy demareista Taavitsainen–Ukkonen-linjalta, jotka vastustaa kaikkea järkevää päätöksentekoa äänten kalastelu vain pontimena.

Mielipide

Yle areena: Neuvostoliiton vankileirit. Sanattomaksi vetää se julmuus ja valehtelun määrä, millä Venäjä on rakennettu.

Tekstiviesti

Holtarin pelaajahankinnat tällä kaudella Abramov pois lukien epäonnistuneet täysin. A-nuorissa parempia pelaajia.

Sarvipää

Kävin 24.10. Carlsonilla kenkäostoksilla. Kiitokset asiantuntevalle ja empaattiselle myyjälle!

Högl 36

Työpaikan Whatsapp-ryhmäläinen, pohdi hetki onko miten tärkeää iltaisin ja viikonloppuisin lähetellä typeriä sarjakuva-kaappauksia ja kommentteja pomolle ja työkavereille. He myötätunnosta yrittävät kommentoida.

Oman elämä

Kiitos Mentuille aseman hurjasta korjaustyöstä ja aseman historian esilletuonnista. Lausahdus "asemamiehenkoti ja keittiö" toivat lämpimiä muistoja ja toiveen. Löytyisikö ketään kertomaan, mitä asemamiehet tekivät ennen junien kauko-ohjausta?

Mukavaa syksyä!

Hienoa työtä Lasse. Ensimmäinen Flat trackin mestaruus muistetaan.

M.V.