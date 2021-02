Sano se: Nyt ei ole hyvä aika avata yhteiskuntaa

Kepun vahvalla myötävaikutuksella turvetuotanto on pilannut monet kuntamemme vesistöt. Nyt tuho halutaan viimeistellä rakentamalla rannat mökkislummeiksi. Onko tämä todella koko puolueen tahto vai ainoastaan muutaman kellokkaan oman edun tavoittelua?

Ei jatkoon tulevissa vaaleissa

Eipä ole puutetta LS:n vaalikoneella edustajakandidaateilta kysyttävistä asioista! Itseäni kiinnostaa ainakin konkreettiset säästökohteet, lentokentän ja orkesterin tarpeellisuus sekä energiaomistuksen myynti ja järjestely.

Ehdokasta etsivä

Vaihtoon kaikki LS 20.2. Sitten vasta liemessä olemme, jos pystymetsästä tulevat hoitavat asioitamme. Ja Essoten puhelinjonot. Ei kuka tahansa ohi kulkiessaan voi puheluun vastata. Kiireessä soitto 112. Voimia asioitamme hoitaville!

Ex-kirjanpitäjä

Mikkelin kaupungin virkamiestyöskentelyssä pistää silmään konsultit. Eikö mitään osata tehdä ilman? Onko pätevyysvaatimuksissa luistettu? Olisi kiva tietää paljonko konsultit tulevat maksamaan kaupungille vuodessa!

Summa esiin

Heikki Hämäläinen haluaisi avata yhteiskuntaa. Vastuuton toteamus koronan jyllätessä yhä pahemmin. Nyt on jokaisen noudatettava annettuja ohjeita ja rajoitteita tarkasti. Vaara on todellinen ja vastuu on jokaisen. Voi muuten olla, että kesä jää näkemättä.

Kohta entinen asiakas