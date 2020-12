Sano se: Hallitus sekoili tapaus Haavistossa

Miksi Mikkeli järjestää 2 ilotulitusta? Kun mm. Jyväskylä, Joensuu peruneet koronaviruksen takia.

Ihmettelee veronmaksaja

Uniikkitapaus, olet vapaamatkustaja. Jos ympärilläsi 70 % on ottanut rokotteen, sinua on suojannut ns. laumasuoja. Et olisi tarvinnut edes saippuaa.

Otan rokotuksen heti, kun se on saatavilla

Eipä loista joulukynttilät enää Urpolan koulun ikkunoilla, kansankynttilöiden päätöksellä. Rauhallista joulun aikaa entisille oppilaille.

Ohikulkija

Onko ammattimuusikoiden pakko harjoitella kerrostalossa ilta-aikaan?

Kyllästynyt viulun vingutukseen

Kannattaisiko jatkossa suunnitella työtilat, päiväkodit ja muut julkiset tilat pienemmiksi yksiköiksi, joissa voi säilyttää turvavälit infektioiden varalta?

SMS

30 v. äänestin vihreitä, nyt loppuu. Haavisto ei edes myönnä rikkoneensa lakia ja vihreiden nuoret naiset ovat ihan pihalla touhuineen. Luojan kiitos Pekasta ei tullut presidenttiä eikä tule.

Ex-vihreä

Haavisto-näytelmä osoitti, että pari asiaa on oikeusvaltioksi itseään kutsuvassa Suomessa pahasti pielessä. Miksi ministerin syytekynnys on korkeampi kuin tavan kansalla? Pitää olla päinvastoin, niin vähenee "kyllä hallitusrintama hoitaa" -näytelmät. Toiseksi perustuslaillisuuden valvonta on politiikkojen peliä. Kiireesti on saatava kunnon perustuslakituomioistuin, johon nimitetään puolueisiin sitoutumattomat tuomarit. Loppuu valiokuntapolitikoiminen ja itselle mieluisten "perustuslakiasiantuntijoiden" eri väristen lasien läpi tulkinta kotiin päin.

Herätys Suomi

Valkoisen Skoda Kodiaqin kuski, ohitit mopoilijan törkeästi 15.12. n. klo 14 Rokkalassa. Mopoilija kaatui ja sinä jatkoit matkaa.

MopoMän

Rahanpuutetta vai asenneongelma, jos ei ole hoivakodeissa varaa palkata ulkoiluttajia ja keskustelijoita. Geriatrien vuosia ohjaama hoivatyö, missä on valvonta? Vapaaehtoinen ei ole palkattu työntekijä. Rahaa on eläkkeissä, perinnöissä ja varattomalle kunnalta.

Työllistäkää

Ex kymiläiselle tiedoksi: miä ja siä on ihan lähestulkoon pelkästään Mikkelin seudun murretta! Miulla on paljon kymiläisiä sukulaisia, jotka eivät todellakaan sano miä ja siä. Höristäppä siä korviasi, kun seuraavan kerran kuulet puhuttavan ex-murrettasi!

Miä vai mie

Ajattelen sinua, joka kärsit raskaimmin koronasta. Jouduit työttömäksi tai lomautetuksi, menetit läheisesi kuolemalle, jouduit oppilaana tai opettajana mahdottoman eteen, eristettiin hoivakotiin, määrättiin jäämään kotiin, altistut työssäsi ilman suojavarusteita taudille. Voimia sinulle!

Huoli läsnä 24/7

A propos Naisvuoren torni, olen täysin samaa mieltä Muualta muuttaneen kanssa! Maamerkki on päästetty noin huonoon kuntoon.

Myös muualta muuttanut

Marin väisti vastuunsa Haaviston asiassa kun kieltäytyi vastaamasta toimittajan kysymyksiin. Miten tuo on mahdollista? Kansalla on oikeus tietää, mitä pääministeri ajattelee koko kansaa koskettavassa asiassa.

Hävettikö?