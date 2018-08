Sano se: Ystävälliset sanat eivät maksa mitään.

Hoitajan kiusaaminen on tosi. Taidot kasvaa tehdessä mutta vanhat ei hyväksy yksilöllistä asukkaan tarpeita huomioivaa hoivaan annettua aikaa. Mätetään henkilövajeella ja päättäjät hyväksyy. Älkää kusettako toisianne valehtelemalla ja kiusaamalla! Työterveys on paikka kertoa ja se on vahvuutta. | Työtavat