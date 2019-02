Sano se: Kiitos Rantakylän uutterille lumenauraajille!

Kiitos Vesa Tikkaselle. Peruskoulu antaa yleistä koulutusta, mutta yksi tärkeä osa-alue on unohdettu: laadukas käsityötaito. Nuoret pystyvät uskomattomaan lopputulokseen, kun heitä osataan opastaa. Suuret ikäluokat saivat opetusta, missä osattiin antaa pojillekin hyvät lähtökohdat niin käytännön kuin älyn käyttöön; lukiokin maistui pojille. Pisa-tuloksetkin ovat laskusuunnassa. Syinä haasteita tarjoamaton arki ja yksilökeskeisyys koulussa. | Kommentti

Kiitokset ahkerille, asiansa osaaville lumenauraajille täältä Rantakylästä! Siisteillä ajo- ja kävelyteillä on ilo liikkua. | Monesti päivässä ulkoileva



Useilla Mikkelin päättäjillä taitaa olla heikot matemaattiset lahjat kun eivät osaa hoitaa kaupungin taloutta. Eletään yli varojen. Kyllä kaupunki "rikastuu" ja saa talouden kuntoon, kun tuplaa seniorikortin hinnan. Todella röyhkeää toimintaa. Niin, "koulusivistys" ja sydämensivistys... | Mielipiteeni



Useista seteliautomaateista näppäimistön numerot on kuluneet niin ettei saa numeroista selvää. Erittäin hankala nostaa rahaa. | Heikkonäköinen

Mikkeli on myös meidän kaupunkimme, ei vain Kokoomuksen ja kokoomuslaisten. | Yksinvaltiuuden aika vuosisatoja sitten

Jaaha että taas pois senioreilta! Kuule sivistystoimenjohtaja, sinäkin vanhenet, se on semmoinen tauti tuo nuoruus, että se paranee äkkiä. 70 euroa on monelle niin iso raha, että sille on parempia reikiä. Mutta eipä kaupunki ole ennenkään välittänyt just mistään ennalta ehkäisevästä. | Tekstiviesti

Juhana Vartiainen (kok.) on perustellut julkisten palvelujen yksityistämistä yritysten julkista paremmalla ketteryydellä. Kovin ketteriä ovatkin ainakin fuskaamaan ja rahastamaan. Julkisuuteen tulleet esimerkit yksityisen vanhustenhoidon, lasten päivähoidon ja koulutuspalvelujen tuottajista ovat härskiä kuultavaa ja luettavaa. Hallituksen jakamat kannustinbonukset kuuluu julkisien sektorin henkilöstölle. | SMS

Selkävammaisena seniorina ovat uinti ja vesijumppa ainoat liikuntamuodot, joita voin kivutta harrastaa. Siihen päälle sauna ja rupattelua toisten seniorien kanssa. Mutta 70 e pieneläkeläiselle on liikaa ja vielä halli kesät kiinni. | Hohhoijaa

Myös Essoten vanhuspalveluissa on liian vähän henkilökuntaa. Voi olla suositusten mukainen mutta silti riittämätön. Hoitajat ovat hyvin väsyneitä mutta suurin osa kuitenkin yrittää parhaansa. | Laadusta ei voi puhua!

Hyvästi Työväen näyttämöpäivät. Eipä kiinnosta sukuelinten näyttely. | Pettynyt