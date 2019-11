Sano se: "Nyt menee talo myyntiin Mikkelistä — Maksamani verot on tuhlattu jonnenjoutavuuksiin"

Jos työ on intensiivistä tietotyötä niin ajantasalla pysytteleminen on osa työtä. Ja eiköhän nuo lääkärit enemmän töitä tee kuin sinä. Jumalattoman pitkiä päiviä heillä. | Nosta vaan hattua sinäkin

Hyvä AES, kato kun ei kaikki osaa käyttää vilkkua. Sitäpaitsi vaikeuksia hallita autoa muutenkin ja ehtiä älytä kaikki. Ööö...miten se meni, viiksi ylös vai alas ... ööö. | Nimimerkki

Sopeutusraha on typerä järjestely. Mutta kun se on säädetty niin se kuuluu kaikille siihen oikeutetuille! Tarpeeseen tai ei mutta tasa-arvoisesti kaikille. Eikös tämä nykyhallituskin toivota tasa-arvon nimeen? | Juoso

Maalaisjärkeä! Mikkelin kiinteistö investoinnit on viisainta laittaa jäihin odottamaan parempia tulevaisuus näkymiä. Jos ei ole rahaa niin ei ole. | Mielipide

On se vaan kumma , että viisi kirjastoa, yksi vaivanen lukio ja alakoulu on tässä kaupungissa kaiken pahan alku ja juuri! Myytäiskö tämä kylä Puumalalle, niillähän menee hyvin. Tai toinen puoli Hirvensalmeen! Miksi me täällä kykitään? | Viimeinen sammuttaa valot

Työeläkkeet nousevat vuonna 2020 vain 1,2 prosenttia ja suunnitteella oleva Mikkelin kunnallisveron korotus 1,5 prosenttia! | Nyt paloi pinna

Sivistystoimi / Siekkinen esittää kovia leikkauksia, ihan perustellusti. Hallinto / Liikanen ei mitään vaikka hallinto on himmeleitä täynnä. | Mielipide

Minä en enää usko ilmastonmuutokseen. Talvea pukkaa normaaliin tapaan. Tilastot ovat sellaisia kuinka ne poliittisten tarkoitusperien mukaan tehdään. | Näin on

Emme päässeet 2.11 bussilla 4 edes hautausmaalle Harjulle, oli odotettava tunti kaupungissa ja toinen pois tullessa. Kesällä on odotettava 1/2 h, että pääsee Graaniin ja sama takaisin. Hyvää suunnittelua? | Autoton vanhus

Nyt menee talo myyntiin Mikkelistä. Maksamani verot on tuhlattu jonnenjoutavuuksiin pienen joukon toimesta. Nyt aikovat pyytää minulta vielä enemmän kun kaikkeen tarpeelliseen ei rahat riitäkään. | Olen todella pettynyt!

Maija Haaparanta ja saman uskoiset. Tuntuu siltä, että me, jotka olemme mies ja nainen avioliitossa niin kuin Raamatussa sanotaan, olisi kummajainen. | Ihmettelevä nykymenoa