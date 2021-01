Sano se: Nyt alkaa todella kypsyttää Järvi-Suomen Energian hintapolitiikka

Ma 18.1. Tv Yle 1 ja Tv Yle 2 yhteensä 24 ohjelmaa uusintoina. Puoli seitsemän -ohjelma jopa kahteen kertaan. Pakolliselle Yle-verolle olisi jo aika saada muutakin, kuin pelkkiä uusintoja, tai unohdetaan koko vero!

Tyytymätön

On turhaa keskustella siitä myydäänkö SSS:n osakkeet vai osuus Esestä. Nykyisellä menolla Mikkelin on myytävä molemmat. Kyse on vain siitä mikä on myyntijärjestys. Todellisiin säästöihin ja talouden tasapainotukseen ei näytä olevan osaamista eikä tarvetta. Hyvänä esimerkkinä turha lentokenttä.

Nimimerkki

Vanhurskaus kansan korottaa,mutta synti on kansakuntien häpeä. Sananlaskut. Raamattu.

Tosi on

Juvan S-marketissa lauantaina 16.1. klo 16-16.30 nuoret miehet tunkivat kassalle ilman turvavälejä ja maskeja ja yskivät. Kaupan eteisessä lojuu käytettyjä maskeja ja käsipyyhkeitä. Miksi kassa ei huomauta edes turvaväleistä?

Tervetuloa korona

Villieläinten kaulapannat, lintujen rengastus ja turkistarhat hirveää eläinrääkkäystä. Miksi laki ei asiaan puutu?

Kysymys

Esitys: kaikille sama kohtuullinen sähkönsiirtomaksu paikasta ja yhtiöstä riippumatta. Keskustan asuntoni: 28 e/2kk (ESE). Maalla perintönä saadun paikan siirtomaksu 195e/2kk (Järvi-Suomen Energia). Kaupungissa ei sähkökatkoja, maalla toistuvasti, usein jopa tunteja. Luultavasti luovuttava rakkaasta kotipaikasta. Pienellä palkalla ei makseta järjettömiä sähkökuluja. Kun laki sallii, kuluttaja pakotetaan polvilleen. Näin toimien maaseutu saadaan tyhjenemään.

Järvi-Suomen Energiaan kyllästynyt