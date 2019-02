Sano se: Jäämme kaipaamaan Heikki Karastin saarnoja

Työttömät pois eläkkeelle joutuneen kotiväkensä hoitamisesta! Työtön vie kotipalvelun työtehtäviä ja työpaikkoja kunnan vanhuspalvelulta. | Vaali-Ajattelua

Eipä mene minun järkeen tämä: Jos käyttäjämäärä nousee seniorikortissa, hinnankorotuspaineita on väkisinkin! Miten niin? Vai onko minulla vaan luetun ymmärtämisessä puutteita. | Muistakaa, vaalit tulossa!

Haapasen kahvio hallissa, merkitkää pöydät jotka on teidän asiakkaille, ettei tarvitse tiskin yli pitää jöötä ja huudella asiakkaita siirtymään pois. | Kierrän tiskinne

Kiitos Heikki Karasti! Jäämme kaipaamaan saarnojasi ja muuta työtäsi. Samoin ajattelee moni muu; sen todistaa täysi kirkko 17.2. | E&T

Mikkeli-salin äänentoistolaitteet ovat toimimattomat. Eikö asiaan saada korjausta? Politiikan raskassarjalaiset huomio! Perusasiat kuntoon ennen brändihuuhailua. | Turha mennä Mikkeli-saliin, et kuule

Tuo 70 vuoden ikä seniorikortissa on ikärasismia muitä eläkeläisiä kohtaan. | Kommentti

Ikäihmisten liikuntatunnin laskutus muutettiin. Ennen syys- ja kevätaika erikseen. Monella pienet tulot, ja jos vointi huononee, voi jäädä pois. Nyt moni jättää koko jutun pois. Joten laskuttakaa liikuntamaksut ym kahdessa erässä. | 83 v

Järkyttävää! Valtuusto hyväksyi kaupan, jonka osapuolia se ei edes tiennyt! No, vastatkoon sitten myös tappioista, rahaa tuntuu kaupungilla olevan. | Suhmurointia

Suuret kiitokset Vanhojen tanssin tanssijoille ja ohjaajille. Upee esitys. Todellinen elämys. | Mummi

Tarvitsin murtuman vuoksi uuden apuvälineen, kun aikaisemmin saamani oli jo alun perin vanha ja kulunut ja ei enää löystyttyään ja osin hajottuaan pysynyt paikallaan ja tukenut riittävästi ja teki raajan siten entistä kipeämmäksi. Sellaista ei löytynyt, joten kärsimys jatkuu... Tätäkö on hyvä hoito Essotessa? | Kärsinyt

On surullista, että on olemassa ihmisiä, kuten nimim. Loput arvaattekin (L-S 18.2.). Heitä näyttää kiinnostavan vain oma hyvinvointinsa, kun samalla suuri joukko ihmisiä kärsii sota-alueilla ja länsimaiden aiheuttaman ilmastokatastrofin takia. | Ei taida kaikkia ahdistaa

Suomen virkamiehet arvioivat sopeutumistarpeen useiksi miljardeiksi. Mistä rahat, ehdotettu yritystuet ym. pois, on oikein. Lisäksi kehitysapurahat Suomeen! | SMS

Ei Mikkelin kaupungilla ole mitään taloudellisia huolia. Monella työntekijällä on kaksi esimiestä. Irtisanomisprosentti on nolla eli jos et tee mitään sekin riittää jos olet viran saanut. | Tiedoksi uudelle henkilöstöjohtajalle

Huomasiko joku viime hetkellä että Louhenpuiston päiväkoti olisi tullut vanhan kaatopaikan päälle? | 3689