Sano se: "Maailman nuorin pääministeri on selkeäsanainen, jämpti nainen"

Arvoisat kauppiaat suojatkaa asiakkaitanne koronaviirukselta! Ulko-oville käsidesi ja kaikki elintarvikkeet, joita voi hiplata, pusseihin, niin hedelmä kuten leivät ja asiakkaille riittävästi kertakäyttösormikkaita!

Eetvertti

Olin juuri nauttinut valoisista aamuista. Energiaa lisää. Kevään merkki. Kesäaika lopetti tuon ilon lyhyeen.

Perhekin pettyi

Vierailut kielletty vanhusten hoitopaikoissa. Kuka takaa että vanhukset eivät kuole hoidon laiminlyönteihin?

Koronasta tekosyy

Kohteliaana miehenä Halonen ei syytä Essotea. Kaupungin edustajien Essoten hallituksessa on herättävä. Siitä joukosta kuultu kaikkea muuta kuin ymmärrystä mikä on tehtävä suurimman maksajan edustajana. Yritysmaailmassa tämä peli loppuu lyhyeen.

Tekstiviesti

Voisiko joku fani kertoa, mitä hyvää kumpuaa sellaisista ohjelmista kuin Temptation, Ex on the beach, Sex tape Suomi jne... Inhoa, julkista häpäisyä, aliarviointia, itsetunnon nostatusta, vai mikä on meininki?

Me too

Koska lukiolaisille kuuluisi myös kouluruokailu ja nyt sitä ei millään muotoa järjestetä, tulisi heidän saada esim. jokin "ruokaseteli", minkä voisi käyttää ruokapaikkoihin tai kauppaan. Olemmehan tämän edun kaikille koululaisille verorahoistamme maksaneet.

Tasapuolisesti

Jos Kiina ei lopeta villieläinkauppaa, voisiko muut maat uhata talouspakotteilla, kaupparajoitteilla tms. Kertakäyttöistä kiinakrääsää on liikaa. Tuotteita tekemään enemmän paikallisesti. Uusia materiaaleja kehittämään, jos ne ovat tuonnin varassa. Kestävän kehityksen paikka!

Kotimainen ohra

Maailman nuorin pääministeri on selkeäsanainen, jämpti nainen. Hyvää presidenttiainesta ja lisäksi vielä kaunis!

Sotaveteraani

Sikamaista, Metsä-Sairilan keksimä perusmaksu jätehuollolle. Onko edes lainmukainen. Maksu tulee olemaan jokavuotinen ja täten asiakkaat lypsetään kuiviksi. Jätteistä jo nyt asiakkaat maksavat aivan liian kallista hintaa.

Pettynyt

Kuinka on mahdollista että Valko-Venäjän ja Brasilian valtioissa on ihmisiä presidentteinä jotka ovat noin tyhmiä.

Nimimerkki

Sattuisiko Anttolan Hiehojärventietä autoileva tietää jonkun, joka voisi lanata hyvin huonokuntoiseksi menneen tien? Tänä talvena tiellä poikkeuksellisen paljon autoliikennettä!

Pyöräilijä

Suojalammen pohjoispään kauniisti rakennettu kosteikkoalue pilattiin kaivuutöillä muutama vuosi sitten. Huolehtisiko kaupunki että urakoitsija palauttaa sen suunniteltuun kuosiin? Ei mikä tahansa lutakko.

Mielipide

Hei vanhat ja vakinaiset työntekijät! Vaikka oma työnteko ei enää kiinnosta, älä pura elämäsi pettymyksiä sijaiseen tai uuteen työntekijään! Hyvinkin pienillä asioilla voit pilata tai pelastaa sen vaikutelman minkä annat ammatistasi tai työpaikastasi.

Tekstiviesti

Koronasta selviämme varmasti! Suomi nousuun kaikkien suomalaisten voimin. Kirjoitin tälle palstalle ed. hallitusten aikaan siitä, että lisätään työaikaa samalla palkalla. Onneksi kiky tuli ja sen myötä 140 000 työpaikkaa. Nyt kohta voimme tehdä palkkatyön ohella isoja talkoita Suomen eteen. Toivottavasti SAK ja EK tekevät osansa kerrankin nopeasti. Sankaritekoja odottaen!

Aina oikeassa

Kyllä on taas maalla viisaita, kun merellä vahinko sattuu. Nyt tarvitaan yhteistyötä eikä syyttelyä koronan voittamiseksi. Hallituksen täytyy toimia perustuslain mukaan, eikä jokaisen mielipiteen.

Yhdessä eteenpäin

Uusimaa on eristetty. Asukkaat voivat kuitenkin ajella alueella ristiin rastiin sähköautoillaan akut tyhjiksi ja ladata niitä kauppakeskuksissa, joissa ei ole nyt ruuhkaa.

Hanski

Ei näy päällepäin itsekeskeisyys eikä tyhmyys eikä narsistisuus. Mutta ylipainoisia on silti helppo kommentoida ja halventaa. Kertoo paljon sanojasta.

Ihmisyys kunniaan ls 5.4.

Samaa mieltä kuin nimim. "Töihin", mutta kun meillä on yhteiskunta, joka maksaa kotona makaamisesta ilman vastiketta. Toisaalta olisi myös mielenkiintoista tietää, mitä näille vierastyöläisille maksetaan palkkaa. Jos palkka on asianmukainen, ei luulisi olevan vaikeutta saada työvoimaa.

Osallistutaan