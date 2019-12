Sano se: Miksei meillä kansa lähde kaduille palkkatasonsa puolesta?

H. Jääskeläiselle ja muille tiedoksi. Mikkelin Seudun Omakotiyhdistys on järjestänyt viimeisen kahden vuoden aikana kaksi yleisötilaisuutta, joissa As.Te. ryn Hannele Rämö on ollut luennoimassa asumisterveydestä ja sisäilmaongelmista. Tilaisuuksista on tiedotettu useissa lähteissä, ja niihin on ollut vapaa pääsy. Jatkossa tilaisuuksia tulee kyllä vielä lisää... | Pj. Petri Pylvänäinen

Tehostamisvaateiden noustua yli oman kestokyvyn, jää vain yksi vaihtoehto: tehostaa itsensä töihin muualle. Olipa lääkäri tai hoitaja. | Mielipide

Lämmin kiitos hoitokoti Valkamalle lämminhenkisestä jouluisesta puurojuhlasta omaisille. Erityiskiitos Jounille herkistävästä musiikkiesityksestä. | Omainen

Ettekö ole huomanneet uutisista maailmalta kuinka ihmiset puolustaa palkkojaan, työaikojaan kaduilla suurin joukoin useasti. Täällä ei koskaan vastaavaa. | Havainto

Lopettakaa pian se Harvian ja hänen laiturinsa vainoaminen! Sen sijaan etsikää ja osoittakaa lisää laituripaikkoja muillekin raharikkaille. Heitähän tänne pitäisi saada ja houkutella. | Mikä olikaan Mikkelin vetovoima, ei kai Saimaa?

Ei ihan putkeen mennyt se Porin Prikaatin vierailu Otavassa todellakaan. Sahan pihalla ensin jo eksyksissä. | Kuka johtaa?

Vanhamäen ym. teillä eräät kuorma- ja lavettiautoilijat. Tien oikea reuna oikea ajokohta eikä keskellä tietä. | SMS

Titanicissa soitti orkesteri viimeiseen asti, ei se laiva pinnalla olisi pysynyt vaikka olisivat olleet soittamatta. Kulttuuri on tärkeä osa myös "tekstari"-viestin kirjoittajan mielen hyvinvointia, ilman kaupunginorkesteria Mikkeli olisi henkisesti todella köyhä kaupunki, kasa betonitaloja. Ihmisen ei ole hyvä elää sellaisessa paikassa. | Nimimerkki

Ensilumien perusteella voi jo ennustaa lumenaurauksen tason myös Tusku-Savilahdenkatu-kaupunki pyörätiellä. Mihin loppui kaksi vuotta sitten ollut kokeilu aurauksen suhteen pyöräteillä? | Vähälumista talveako pitää toivoa...

Mikkeli saisi hyvät tulot valvomalla vuoropysäköintiä myös virka-ajan ulkopuolella. | Aurakuskin vinkki