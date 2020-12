Sano se: Mikkelin pysäköintisäännöt koskevat myös savonlinnalaisia

Tämä vaikea aika nostaa ihmisen oikean luonnon esiin. Kyttääminen, solvaus ja tuomitseminen saavat jotkut tuntemaan itsensä paremmiksi kuin muut?

Maskin takaa

Ihana kiitos sinulle joka löysit kolikkopussini ja veit sen Tokmannille. Tuli hyvä mieli että on rehellisiä ihmisiä olemassa. Hyvää joulun odotusta sinulle.

Tonttu Torvinen

Voisiko Metsä-Sairilaan järjestää selfien ottopaikan uudelle 70 Me monumentille, ruosteinen reikä kyllästyttää jo.

Some

Asioin aamupäivällä 2.12 Mikkelin Matkahuollossa. Enpä ole aikoihin saanut niin hyvää ja ystävällistä asiakaspalvelua,kuin siellä oli. Suuret kiitokset vielä sinne. Mukava on mennä uudestaankin. Hyvä tunne jäi.

Viesti

Aatelkaa, jos presidentti Putin hoitaisi Ukrainaan ja Valko-Venäjälle oikeat demokratiat, hän jäisi historiaan hyvänä tsaari Vladimirina.

SK

Liikelaitoksen johtokuntien tulee valvoa ja ohjata tehtäväalueensa toimintaa. Kun katsoo esim. vesiliikelaitoksen johtokunnan kokoonpanoa, ei siellä valitettavasti ole pätevyyttä tai osaamista näin vaativaan tehtävään. Aika on ajanut liikelaitosten ohi. Samoin puolueelle uskollisuus valinnoissa on tullut myös tiensä päähän.

Kommentti

Turha on savonlinnalaisen vaikeroida pysäköintisakon saamisesta. Pysäköinnin säännöt koskevat myös savonlinnalaisia täällä Mikkelissä. Jos on vaikea hyväksyä tai et ymmärrä sääntöjä, pysy siellä!

Mikkeliläinen