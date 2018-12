Sano se: Natsismi on tuomittava, mutta tuomitaan sitten myös kommunismi

On oikein että natsius tuomitaan. Samalla pitää kuitenkin muistaa tuomita kommunismi. Sen urheja on sata miljoonaa. Eräs uskonnollispoliittinen systeemi joka leviää länsimaihin, sen urheja on enemmän kuin näiden kahden yhteensä. Laittakaa asiat oikeisiin mittasuhteisiin. | Ei mulla muuta

Lämmin kiitos hyvästä hoidosta 27.11. Mks:n päivystyspkl. ja sitten keuhko-osaston henkilökunnalle. Jaksamista työhönne. | Elina Tuoriniemi

Kertokaa mulle, miten ratikka sopii tai kuuluu savolaiseen pikkukaupunkiin? Vai pitääkö saada näkyvyyttä keinolla millä tahansa? | Ei ymmärrä

Kiitos sinulle ystävällinen henkilö joka löysit avaimeni 5.12. Graanin kauppakeskuksesta ja veit Citymarketin neuvontaan. Pelastit eläkeläismuorin. Onnea elämääsi. | Muori

Kolehmaiset on kovia ukkoja. Suomi, Mikkeli, Orpola ja Porilaisten marssi. | Koska seuraavaksi?

Kiitos torikauppiaat ja maanviljelijät. Hyvää joulua. | Eeva Prokkonen

Onneksi Hornetit eivät olleet laskeutumassa lentokentälle. Olisi mennyt Ekotorin ahtaalle pihalle noilla suunnistustaidoilla. | SMS

Matias oikeaa asiaa kirjoitit, loppu energia yhtiöiden ryöstörahastukselle. Tästä hyvä teema vaalikampanjaasi, kun vielä korjaat asian Arkadianmäellä johan rapisee ääniä vaaliuurnaasi. | Sähkölaskut hirvittävät