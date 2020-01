Sano se: Kangasniemellä palavat katuvalot väärässä paikassa väärään aikaan

Tekstiviestipalstalla ollaan sitä mieltä, että Cats-elokuvaa on haukuttu ihan suotta.

Kangasniemen kunta parantaa talouttaan valaisemalla valtatie 13:a Reinikkalasta kirkolle ja Jyväskylän suuntaan keskellä päivää. Peninkulma turhaa valaisua väärään aikaan. Ympäristöystävällisyys kaukana, odotetaanko uusia yrittäjiä valoisaan kuntaan? | Verot pienemmäksi haja-asutusalueen pimeydessä vaeltajille!

Sinulle joka aliarvioit lähihoitajan työtä, opiskele itse ammatti, tee pienellä palkalla ja uhraa iltasi ja viikonloppusi työlle, kaikki ammatissa olevat eivät ole nuoria ja fyysisesti hyväkuntoisia, eivätkä myöskään ryyppää tai juorua. Hoitoalan työtä ei myöskään arvosteta eikä tekijöitä, työnantajaltakaan ei tule koskaan kiitosta, pidetään itsestäänselvyyksinä työntekijöitä. | Kohta alanvaihto parempaan elämään

Dokumenttisarja Koivisto oli parasta katsottavaa pitkästä aikaa. Jari Tervolle kiitos! | X-lotta

Hyvä kirjoitus Satu Taavitsaiselta tärkeästä asiasta. Lama kuritti ihmisiä kovalla kädellä. Hyvä, että he nyt viimeinkin pääsevät ahdingostaan. | Kohti valoa

Kuka on vastuussa ja korvausvelvollinen yksityistiellä jossa henkilö esim.koululainen kaatuu loukaten itsensä liukkauden johdosta. | Läheltä piti

Toivottavasti hiihtäjät antavat tilaa, pysymällä laduillaan, meille muille ulkoilijoille Kalevankankaan uusilla monikäyttöreiteillä. | Musti

Se, että hoitaja ryyppäää kaiken vapaa ajan, ei tee kenestäkään vielä huonoa hoitajaa mutta on huolestuttavaa. Työnsä voi hoitaa hyvin. Jos taas rikkoo vaitiolovelvollisuutta ei kuulu alalle. Toivottavasti ihmiset veisivät asiaa eteen päin jos tietäävät tällaista tapahtuvan. Siitä voi saada jopa vankeusrangaistuksen. | Minun tuntemani hoitajat eivät toimi näin!

Mikkelin keskussairaalan os.5, mikä mättää kun potilaiden yksityis tavaroita ei toimiteta leikkauksen jälkeen potilashuoneseen. Kainalosauvat jotka potilas tuo tullessaan makaavat tiellä tietymättömillä. Potilaan henkilökohtaiset tavarat tulee toimittaa potilaalle ilman erillistä anelua. | Potilaan hyväksi

Samaa mieltä kuin Catswoman. Turhaan lytätty elokuva Cats. Omin silmin nähty x3 henkiloä eri ikäpolvista eikä petytty. | Musikaalifani

Nyt on Essotessa tietoturva hoidettu mallikkaasti. Vaimolla tulee olla valtakirja mieheltään, jotta saa varattua tälle ajan lääkäriltä. | Hurraa!

Kiitos kommenteista, vastaan rakentavaan ja kehittävään palautteeseen FB-sivuillani @MikkeKatiAnnika. | Kohteliaimmin: Kati Häkkinen, Mikke Ry Toiminnanjohtaja

Saataisiinpa suora bussiyhteys/moppe Lehmuskylä-keskusta -välille, varmasti kannattavaa. Lehmuskylässä paljon vanhoja ihmisiä kyytiä vailla. | Mummobussi

SMS: Lähihoitajat ja sairaanhoitajat ovat tänä päivänä samalla viivalla kommentistasi huolimatta.Työnkuva, osaaminen ja vastuu on i.v. lääkehoitoa vaille sama esim. sairaalassa. Lähihoitajien työnkuva on laaja skaala eri erityisosaamista. Vaipoista ambulanssiin, jossa luvat ovat täysin toista. Työ on rahalla mittaamatonta, vaikka palkkataso mitätön onkin. Vaativuus + palkka käsi käteen! | Ei tarvitse olla sairaanhoitaja