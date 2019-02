Sano se: Järeämmät rangaistukset koirien kusettajille!

Vanhusten hoidossa on samoja ongelmia kunnallisella puolella kuin yksityiselläkin. Niistä ei vain puhuta, tarkastus käyntejä myös kunnalliselle puolelle. | Mummo

Järeämmät sanktiot koirien kusettajille! Jääkärinkadulla koirat päästetään tekemään tarpeensa asuntojen pihalle. Kun kännykkä on korvalla, niin ei "huomata ", mitä koira tekee. | Ei kusetusta

Kamppailijat, Naisvoimistelijat, lukiolaiset ja kilpayleisurheilijat hylkäsivät Stadiumin. Tyhjä halli, joka voisi toimia kouluna, lukiona tai museona. | SMS

Nyt kun puhutaan ilmastonmuutoksista ja mitä pitäisi tehdä. Jos kiellettäisiin formulakisat, rallikilpailut, moottorivenekilpailut jne. Nämä jos mitkä saastuttavat ilmastoa ja sitten vielä lennetään ja reissataan ympäri maailmaa. Eikös näistä tule saastetta ilmakehään kun jostain lantakasasta pidetään kovaa meteliä. Taitaapi kyllä raha ratkaista tässä asiassa. | Aatteleppa itekkii

Hoivapalvelujen ollessa ykkösasia todettakoon että kaikessa toiminnassa tapahtuu virheitä. Omien vanhusten hoidosta voi vaan olla kiitollinen, viimeksi n. 2 vuotta pois nukkuneen puolesta kiitokset Pappilanpuistolle. | Kiitos

Kyllä se on niin että osalle vilkun ja auton samanaikainen hallinta on mahdotonta, jolloin parempi hallita auto ja antaa vilkun olla. | Usein näyttää näin olevan

Missä on Mikkelin päättäjien taito hoitaa taloutta? Tilastojen mukaan Mikkelistä muuttaa tulevina vuosina muualle tuhansia henkilöitä - pääasiassa nuoria aikuisia. Tämä tarkoittaa, että myös lasten syntymisen määrän on arvioitu laskevan lähes samassa suhteessa. On siis kysyttävä vielä kerran, onko kolmen ison koulun rakentaminen (ehkä noin 60 miljoonaa euroa) juuri se oikea ratkaisu? | Matemaatikko

Mikkelin kaupungin kiinteistöjen ylläpito on vuosia laiminlyöty, nyt tauti on levinnyt uudishankkeiden sekoiluun ja kaavoitukseen. Kenellä on vastuu? | Louhenpuisto

Voisikohan seniorikortissa olla positiivinen kaksoishinnoittelu: Maksat enemmän tai vähemmän maksukykysi mukaan. Itse päättäisit, ilman virallisia tulotarkastuksia. Ei synnyttäisi eriarvoisuutta, vaan toisi hyvää mieltä kaikille eläkeläisille. | MLR