Sano se: Meiltä vietiin nyt eläkeputki

Mahtaa valtakunnassa lainkuuliaisuus heiketä kun oppivelvollisuutta kiristetään vaikka opettajienkaan enemmistö ei suosittele.

Oppia ikä kaikki

Ei varmasti tule sairaalan sisääntulorinteeseen lämmitystä. Eihän silmäpolin sisääntulon portaikkoonkaan oltu suunniteltu eikä rakennettu kaiteita. Sitten aikojen päästä kaiteet ilmestyivät vähin äänin. Joku jossain keksi että on olemassa potilasturvallisuus jota on laiminlyöty.

Näkövammaiset

Kalevankangas on ollut itsellenikin viikottainen virkistys-, rentoutus- ja liikuntapaikka lapsesta aikuisuuteen, 40 vuoden ajan. Alue on hieno, upea, ainutlaatuinen, laaja ja reittiverkostoa riittää. Mutta kyllä sinne vielä uusi latupohjakin mahtuu. Ja sen jälkeen sinne mahtuu edelleen kaikki erilaiset liikkujat tarpeineen.

Luumu

Oletteko huomanneet miten jumalanpalveluksissa saarnat ovat lyhentyneet, nippa nappa 10 min!

Havainto

Iso kiitos Riihimäenkadun asukkaalle upeista ja tyylikkäistä jouluvaloista!

Joulu on, kun joku nostaa katseensa, ojentaa kätensä.

Sydänjoulua sinulle

Toivottavasti ulkoministerin nuori avustaja jaksaa tukea häntä riittävästi näinä vaikeina aikoina, kun hän saa moitteita ihan perustuslakivaliokunnalta. Lakiahan hän ei ole rikkonut ja anteeksikin jo pyytänyt!

SMS

Neropatille tiedoksi: rataoikaisu Mikkelin ja Lahden välillä on ollut tapetilla jo 100 v. Vuonna 1946 oli isäni tekemässä 3 hehtaarin aukkoa yhden isännän metsään Toivolan asemaa varten. Meillä on rantaa ollut kymmeniä vuosia rakennuskiellossa ratavarauksen takia.

Jospa jo päättäisivät

Sisko pääsi muuttamaan omaan asuntoon oltuaan 3,5 vuotta nuorisokodissa. 18-vuotissyntymäpäivänä ei siskolta eikä veljeltä saanut edes tekstiviestionnittelua.

Surullinen mummi

Ilahtunut ohikulkija

Onpa hienoa olla v -65 ja -66 syntynyt pariskunta! Eläkeikäämme nostetaan 65v:sta ylöspäin ja eläkeputken mahdollisuus poistetaan. Laihoja vuosia tulossa.

35 vuotta töitä tehnyt väsynyt

On mieletöntä touhua tuo koulujen lakkautus ja purku. Juuri kun koulu on saatu peruskorjattua, tai peräti rakennettua uusi koulu, se lakkautetaan. Ihan kuin eläisimme jossain hölmölässä. Eikö voida tehdä niin että käännetään koulukyyditysten suunta kylille päin, ja näin saataisiin elämää maaseudulle? Kuitenkinhan ne koulukkaat on haettava sieltä maaseudulta.

Vinkki päättäjille

Miksi ihmiset jauhavat nyt näin paljon Haaviston jutusta, vaikka rivikansalainen pystyy tuskin sanomaan, mikä asiassa meni vikaan? Kyse on tietysti tulevasta presidentinvaalista. Mokia syntyi, mutta kannattaa suhtautua myös kriittisesti tähän Haaviston/vihreiden vastaiseen masinointiin.

Kommentti

Antakaa vanhemmat lapsillenne/nuorillenne rakkauden ja välittämisen joululahja rajoittamalla puhelimen käyttöä ja pelaamista.

Lasten ja nuorten lisääntyvistä ongelmista huolestunut yläkouluope