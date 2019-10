Sano se: Miten Mikkelin talous saadaan tasapainoon, jos kerran mistään ei haluta tinkiä?

On yleinen klisee puhua hoitajien, lääkärien, sosiaalityöntekijöiden ym. kutsumustehtävästä. Palkan takia sitä tehdään. | Käytös sen paljastaa

E-R Hahtola kirjoittaa lehdessä. Tulisikohan kirkonkin pysyä Sanansa takana tässäkin "sateenkaari"-asiassa. | Totuutta rakastava

En yhtään ihmettele, jos Häkkilän luontopolun kyltteihin on uponnut ylimääräistä rahaa. Kylttejä on vinksin vonksin ja aivan liikaa. Suunnittelussa ja toteutuksessa on palanut liikaa rahaa. | Kaikki tiet vievät Roomaan

Kiitos jalkahoitola Annen henkilökunnalle joustavasta ja ammattitaitoisesta asiakaspalvelusta maanantaina 30.9. | Kiitollinen asiakas

Ai että olisi Mikkelin kaupungin pitänyt liputtaa sateenkaarilipuilla, voi luoja. Onneksi löytyi vielä järkeä ettei liputettu. | Entinen Kokoomuslainen

Ehdotan talkoita, että jokainen aikuinen kaupunkilainen antais yhden euron kaupungin kassaan pari kertaa vuodessa. Ei kukaan köyhtyisi. | Nimimerkki

Apua Vehkasiltaan, valoa niille jotka pimeässä vaeltavat. | M. J.

Xamk ei ole tainut ymmärtää maailman menosta mitään, kun ei ole jo vuosia sitten hankkinut maisteriohjelmia Mikkeliin. | Pönöttävät pomot vaihtoon!

Kerrostalokyttääjät, pitäkää huolta omista asioistanne, älkää puuttuko naapureiden asioihin, mitkä ei teille kuulu! | Asukas

Teatteri- ja kirjastopuolueen huolen ymmärtää, mutta kun ei tule mitään vaihtoehtoa pakollisiin säästöihin. Esim. jos Hallintopalvelukeskus Hapake lakkautetaan yleishallintotiimeineen kaupungin toiminta virtaviivaistuu ja kuukaudessa säästyy se 71 tonnia. | Kommentti

Tosiasiat luulojen tilalle. Asiasi tietää kaikki, mutta unohdit suhteuttaa sen asukasmäärään. Suomalaisen keskimääräisellä kulutuksella on paha mennä vaatimaan kiinalaisten kulutuksen (per henki) vähentämistä. Joku on edelläkävijä ja kerää taloudellisen hyödyn siitä, miksei Suomi. | Yhteinen asia

Kaupungin henkilöstön vähentäminen, aloitetaanko niistä jotka ovat jo saavuttaneet eläkeiän. | Viesti

Lähikirjastoja ei saa lakkauttaa. Julkinen liikenne esim. Suomenniemi ja Otava on surkea, ei pääse kirjastoon. Pidetään lähit yhteisinä olohuoneina! | SMS

Mikkelissä lehtiuutisten perusteella rakenteellisiin muutoksiin talouden tasapainottamiseksi ei nytkään suostuta. Kaupunginvaltuuston varapuheenjohtajasta alkaen ehdotukset tyrmätään ja poliittinen peli jatkuu. Ilmeisesti "tarvitsemme" siis jokaiselle veronmaksajalle tarpeeksi tuntuvan korotuksen edes nykyisen palvelutason ylläpitämiseksi. Mistä kunkin ko. tilanteessa on luovuttava? Lääkkeistään? Ilmaispalveluista? | Eläkeläinen

Kumpi tärkeämpi, tyhjä lentokenttä vai kirjasto tai teatteri? | Kysyn vaan