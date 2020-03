Sano se: Päätös lakkauttaa Otto Mannisen koulu oli älytön

Mikkeli rakentaa Urpolaan betonikoulun. Henkinen päätös on jo tehty.

Sisäilmasta viis

Eikö nyt pitäisi kaupungin tällaisessa taloustilanteessa tehdä rohkeita päätöksiä lakkauttamalla kaksoistyöpaikat mitkä luotiin kuntaliitoksen yhteydessä, on aivan järjetöntä ja edesvastuutonta pitää ylimääräisiä työpaikkoja, veroja korotetaan, kouluja lakkautetaan jne.

Eläkeläinen

Kangasniemen kunnassa ei järki päätä pakota. Otto Mannisen koulu on kirkon jälkeen arvokkain rakennus. Sen toiminta lakkautettiin ja laitettiin myyntiin. Älytöntä!

Syntyhistorian tunteva

Koirien kiinnipitoaika on alkanut, koskee myös Hurissaloa ja ympäristön kyliä. Myös mökeillä lomailijoita.

Rankkuri

Virkamies ei tee päätöksiä, vaan panee toimeksi mitä hallitus ja valtuusto päättää. Näin myös puukouluasiassa. Tässä tuntuu olevan Mikkelissä jatkuvasti epäselvyyttä.

Virkamiehet ruotuun!

Sunnuntailiitteessä Markus Äimälä kertoi asiantuntevasti kiky-sopimuksen hyvät puolet. Kilpailukyky on maallemme elinehto. Yksi tärkeä asia jäi kuitenkin mainitsematta. Se, että kiky-sopimus korvattiin pieni- ja keskituloisille veroalennuksin.

Tärkeää muistaa

Ilmastonmuutos todesta nyt heti. Puurakentaminen ekologista ja kestävää oikeilla ratkaisuilla. Tutkimuksen mukaan oppimiskyky ja keskittyminen parempaa. Ranskassa puisia asuinalueita ja rakennettu kahden ylä- ja ala-asteen ja päiväkodin suuruinen koulu. Ja ihan suomalainen suunnittelija! Miksei kelpaa Mikkelissä?

Surullinen veronmaksaja

Itsekkäältä ja ylimieliseltä vaikuttaa Järvi-Suomen energian toiminta. Ei edes lehdessä esitettyyn suoraan kysymykseen ole kanttia vastata. Laskuttaa osataan pelkkää perusmaksua n. 400 e vuodessa kun esim ESE laskuttaa n. 100 e vuodessa. Ja siirtomaksu kallein.

Onko ahneudella mitään rajaa?

Kiitos Kalevi Arnell kirjoituksestasi Moraali hukassa. Olen täysin samaa mieltä, että Essoten hallituksella ei ole moraalia myöntäessään johtajalle palkankorotuksen. Määräaikaisten työntekijöiden työsuhdetta ei jatketa, mutta johtajan palkkaa nostetaan. Ensiksi pitäisi arvioida työn vaativuus ja minkälaisia tuloksia hän on saanut aikaiseksi. Näinhän muunkin henkilökunnan palkkoja seurataan. Hyvävelijärjestelmällä ei näy loppua.

Veronmaksaja

Ei mopoautoja nuorille, olen vahvasti sitä mieltä. Eikö ilma saastu jo muutenkin. Mekin vanhemmat on pyöräilty, kävelty ja linja auto on välillä apuna. Nuorille vaan sama ja liikunta on muutenkin tarpeen.

SMS

Jos iäkäs pariskunta tai lapsiperhe joutuu karanteeniin, kuka tuo/hoitaa ruokatarvikkeet? Jos ei muita omaisia lähellä tai pysty tuomaan.

Syötävä kuitenkin

Nimimerkki suositti, että hyvätuloiset mikkeliläiset kävisivät konserteissa muualla ja kaupunginorkesterin tuki lopetettaisiin. Onneksi on kaupunkeja, joissa orkesteria ei kyseenalaisteta, vaan arvostetaan.

Nuottiavain

Ovatko puukoulusta vouhottavat ottaneet huomioon paloturvallisuutta? Tuppuralan koulu säästyi, koska se oli tiilestä. Puukoulu olisi tuhoutunut.

Piikkisika

Ankkurikadulla jalankulkijalle osoitetaan liikennemerkillä ja raitatolpilla missä on suojatie. Autoilijalta on merkki huputetettu. Johtopäätös? Kunnossapito antaa yliajo-oikeuden talviaikaan?

Miä nii ihmettelen

Ukkola esitti tässä lehdessä järkevän ehdotuksen soteratkaisuksi. Että riitapukarit menisivät Kuopion yliopistosairaalan 'alaisiksi', mutta menisikö siinä toinen maakuntajohtajan virka samalla? Sekö mahtaisi olla jarruna...

Sk

Kaupunki myy lisää rakennusoikeutta Graanin alueelle. Olisi nyt jo tässä vaiheessa syytä ottaa käsiteltäväksi myös katujärjestelyt! Graanin valoristeys on ahdas sumppu joka ei vedä edes talvella ruuhkaisempina aikoina. Ongelmaa lisää vielä viime vuosisadalla oleva valoteknologia.

Kenen vastuulla on suunnittelu

Mikkelin kaupungin kunnossapito osaa kyllä huputtaa suojatiemerkit, mutta ei vuoropysäköintiä. Vaikkei lunta ole ollut koko talvena. Eikä Saksalan puusillalle löydy "sopivaa kalustoa" talvikunnossapidolle.

Vetää vaikka kolalla olemattomat lumet

Ehdoton ei energiayhtiön myynnille. Kansanäänestys asiasta! Energia on jo nyt liian kallista köyhälle eläkeläiselle.

Nimet esiin jotka sitä ajavat

Ihan looginen ja logistinen syy lopettaa Salico Juvalta.

Oma napa