Sano se: Muuttuuko Mikkelin sävel?

Vihje Mikkelin päättäjille kaikilla aloilla. Lukekaapa Janten laki, josko tulevaisuudessa olis hyötyä perustyössä tai lyökää uudelleen päätä seinään. Mikkelin on elvyttävä tai susi vie ja karhu tulee vastaan. Pakoon ei voi enää mennä. Ensin työ sitten huvi.

Pois muuttava turhake

Arvoisa nimimerkki TUP! Koronapandemian aikana Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta noudattaa hautausten osalta kulloisenkin ajankohdan viranomaisohjeita ja -suosituksia.

Eija Juuma, hallintopastori

Ihminen on ihminen, ei eläin. On ihmisen halventamista väittää ihmistä eläimeksi. Emmehän me mikään eläinkunta ole, vaan ihmiskunta.

Nimimerkki

Kiitos Radio Citystä. Ainoa kanava, mistä tulee kunnon musiikkia.

Hyvät 70 ja vanhemmat. Onko kukaan käskenyt olemaan neljän seinän sisällä koronan takia. Ei kukaan. Ulkoilla voi jokainen ja harrastaa mitä vain ehkä tanssimista lukuunottamatta. Turvaohjeita noudattaen niinkuin muutkin kansalaiset. Suorastaan huvittaa jos ei ole käynyt kuin parvekkeella polkemassa kuntopyörää.

Järjen käyttö sallittu

Joku miespuolinen Kulmunin asemassa ei olisi korvaansa lotkauttanut.

SK

Viulut Mlin ainoa vetonaula? Talous kuralla = vetonaula vaihdettava. Kävisikö vetonauloiksi edulliset asumiskustannukset, lähiruoka, lähienergia, ja turvalliset huumeettomat pienkoulut?

Ehdotus

Olli

Nyt olisi kepun aika ajatella Savonlinnan etuja ajavan Kososen työn jatkoa. Suhmuroinnista Sdp:n Kiurun kanssa sote-uudistuksesta.

Niin sitä kotiinpäin vedetään

Kevään parasta liikuntaa on ollut Navin ja Anttolan Urheilijoiden/USynligO omatoimirastit. Toivottavasti ne säilyvät Koronarajoitusten jälkeenkin tavallisten iltarastien ohessa. Ehkäpä osa kuntorasteista voisi olla pelkästään omatoimisena?

Ei Paavi

Hedelmistään puu tunnetaan. Missä Mikkelin hedelmät? Juuret vielä vahvat, mutta nekin kohta kynnetty rikki. Mihin hävinnyt kaupungin yhteinen henki? Koronasta, kun selvitään, muuttuuko iloinen sävel, joka ennen raikui torilla yhteisessä miljöössä. Aikaa siihen varmaan menee.

Toivon pilkahdus