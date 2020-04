Roope-Saimaa kuljettaa ensi kesänä Saimaan vesillä pyöräilijöitä – Saimaan saaristoreitti laajenee Puumalasta eteläiselle Saimaalle

Puumalassa hyvällä menestyksellä toiminut pyöräilijöiden saaristoreitti laajenee kesällä Etelä-Karjalaan.

Eteläinen saaristoreitti on 145 kilometrin mittainen, se kiertää Imatran Ruokolahden ja Taipalsaaren teitä pitkin. Ruokolahdelta on noin 30 kilometrin yhdysreitti Puumalan saaristoreitti, jolla mittaa on 60 kilometriä.

– Odotamme, että eteläinen saaristoreitti houkuttelee ensi kesänä pyöräilijöitä hyvin Saimaan maisemiin. Koronaviruksen vuoksi matkailumahdollisuudet ulkomaille ovat rajoitettuja ja kotimaan matkailu on varmasti kovassa kurssissa, sanoo Ruokolahden kunnanjohtaja Tuomo Sallinen.

Idea tuli Puumalasta

Ajatus saaristoreitin laajentamisesta Etelä-Karjalan puolelle lähti Sallisen mukaan viime kesänä Puumalan kunnanjohtaja Matias Hildéniltä.

Puumalassa rengasreitti on osoittautunut menestykseksi. Liikenne reitillä alkoi, kun saatiin lauttayhteys toimimaan Hurissalon ja Lintusalon välillä.

Puumalla yhteyslautta Norppa kakkosella kulkee 40 minuutin matkalla niin polkupyöriä kuin moottoripyöriä. Etelä-Karjalassa yhteyslautaksi Taipalsaarelle Sarviniemen ja Kyläniemen väliin on saatu M/S Roope-Saimaa, mutta moottoripyörille ei Roopen kannelta vielä tulevana kesänä löydy tilaa.

– Jos saaristoreitti saa hyvin kiertäjiä, voidaan seuraavaksi kesäksi jo harkita yhteysalusta, johon moottoripyöriäkin mahtuisi, ennakoi viiden kunnan kunnanjohtajien neuvotteluja saaristoreitistä vetänyt Tuomo Sallinen.

Kaikki viisi saaristoreitin kuntaan Imatra, Ruokolahti Lappeenranta, Taipalsaari ja Puumala satsaavat saaristoreitin toimintaan tulevalle kesälle 5 000 euroa.

Ruokolahden kunta Saimaan saaristoreitti ulottuu Puumalan lisäksi, Ruokolahdelle, Taipalsaarelle, Imatralle ja Lappeenrantaan. Imatran ja Lappeenrannan välillä reitti kulkee Aholan, Hinkarannan ja Ilottulan maisemissa.

Pyöräilijöiden kuljetusaluksena Kyläniemen ja Sarviniemen sekä Sarviniemen ja Puumalan Lintusalon välillä aloittaa 13. kesäkuuta vanha tuttu M/S Roope-Saimaa, joka on kiertänyt Saimaan vesiä Pidä saaristo siistinä -järjestön huoltoaluksena.

Saaristoa siistii nyt uusi alus, ja vanha Roope oli vapaan uuteen tehtävään. Taipalsaaren kunta järjesti liikennöinnistä kilpailutuksen, jonka voitti Timo Ekholmin yritys Saimaan saaristokuljetus.

Kyläniemessä lautalla ja lossilla

Taipalsaarella Roope kuljettaa pyöräilijöitä Sarviniemen ja Kyläniemen kärjen välillä kesäkuun 13. päivän ja elokuun lopun välillä.

Kyläniemessä maihinnousupaikka on kalasatamassa pikitien päässä. Rastiniemi oli alkuperäinen tavoite, mutta sinne rantautuminen ei onnistu. Aikaa laivamatkalla kuluu noin 35 minuuttia.

Pikitien toisessa päässä pyöräilijät siirtyvät lossilla Ruokolahden kunnan puolelle.

Puumalan Lintusalon ja Sarviniemen väliä Roope-Saimaa kulkee kesällä kolmena päivänä viikossa. Aikaa laivamatkaan kuluu tunti ja 20 minuuttia.

Vesa Vuorela Puumalassa saaristo rengastie on ollut menestys. Norppa kakkonen on kuljettanut pyöräilijöitä ja moottoripyöräilijöitä Hurrissalon ja Lintusalon välillä.

Saaristoreitin pyöräilyosuuksien suunnittelusta vastaan alueen pyöräilyaktiivit.

Tuomo Sallinen pitää reitin avaamista erinomaisena mahdollisuutena houkutella ihmisiä tutustumaan Saimaan hienoihin maisemiin.

– Eiköhän se voisi olla vaikka sellainen kolmen päivän pyöräilyreissu. Ja ainahan kesken matkan voi joka kunnan alueella poiketa johonkin muulle reitille. Ruokolahdella esimerkiksi Äitsaari on pyöräilijöiden suosiossa.