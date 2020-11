Saimaannorppakannan tarkkaa kokoa ei pystytty arvioimaan leudon talven vuoksi

Saimaannorppakannan kokoa oli vaikea viime talvena arvioida vähälumisuuden ja huonon jääpeitteen vuoksi. Karkean arvion mukaan kanta on kasvanut 15–20 yksilöllä.

Karkea arvio vuoden 2020 saimaannorppakannan koosta on noin 420–430 norppaa, kertoo Metsähallitus tiedotteessaan.

Saimaannorppakannan koko määritellään talvikannan kokona. Talvikanta on kuluvan vuoden tammi-helmikuussa pesineiden norppien määrä. Laskennan perustana on pesälaskennassa havaittujen lumipesien määrä ja jäällä havaitut norpat.

– Talvi 2020 oli erittäin leuto. Saimaa jäätyi hyvin myöhään osin tammikuulla ja normaaleja pesimäkinoksia syntyi vähän. Etenkin virtaisilla alueilla sekä Savonlinnan eteläpuolisella Saimaalla suuri osa norpista talvehti ilman pesää. Pesälaskennan aika jäi jäiden nopean sulamisen vuoksi lyhyeksi, ja vaikeiden olosuhteiden takia läheskään kaikkia norpan pesäpaikkoja ei löydetty, kertoo suojelubiologi Jouni Koskela Metsähallituksen tiedotteessa.

Apukinokset auttoivat talvehtimista, mutta niitäkään ei lumen puutteen vuoksi saatu riittävästi kasattua ja ne sulivat ennen aikojaan. Apukinoksia tehtiin 168, kun tarkoituksena oli kolata yli 300 kinosta.

Jääpeitteinen aika ennätyksellisen lyhyt

Etelä-Saimaalla 40 vuotta saimaannorppakantaa seurannut WWF:n Ismo Marttinen kertoo jäiden tulleen Etelä-Saimaan suurille selille vasta helmikuun alkupäivinä 5. helmikuuta ja jäiden lähteneen jo huhtikuun alussa 4. huhtikuuta.

Jääpeitteinen aika oli ennätyksellisen lyhyt. Eteläisellä Saimaalla havaittiin myös yhden kuutin imetys maalla pesälaskenta-aikana.

– Pesiä ja selkeitä jäällä makaavia norppia havaittiin vain 123 kappaletta. Havaintoaineisto jäi liian suppeaksi tarkan kannan koon määrittämiseen. Hyvään arvion tarvittaisiin noin 450–600 havaintoa, kertoo norppakannan seurannasta vastaava ylitarkastaja Tero Sipilä Metsähallituksesta.

Todennäköisesti silti kasvua kannassa

Pesälaskennan aika jäi jäiden nopean sulamisen vuoksi lyhyeksi, ja vaikeiden olosuhteiden takia läheskään kaikkia norpan pesäpaikkoja ei löydetty. — Jouni Koskela

Vaikka tarkkaa talvikannan kokoa ei kenttähavaintojen avulla pystytty arvioimaan, oletetaan norppakannan kasvaneen talvesta 2019 noin 15–20 yksilöllä.

Karkea arvio perustuu vuoden 2019 kuolleisuus- ja syntyvyystietoihin sekä kannan aiempaan kehitykseen viimeisen kolmen vuoden ajalta. Kuluvan vuoden kannan kehitys arvioidaan vuonna 2021, ensi kevään pesälaskennan ja kenttähavaintojen keruun jälkeen.

Norppa yhä erittäin uhanalainen

Kun WWF aloitti saimaannorpan suojelun 1970-luvun lopulla, norppakannan arviointiin olevan hieman yli sadan yksilön kokoinen.

– Kannan tasainen kasvu osoittaa, että saimaannorpan suojeluun on löydetty toimivia ratkaisuja. Etenkin laajentuneet verkkokalastuksen rajoitukset ja viime vuosina myös apukinosten kolaaminen ovat auttaneet norppaa. Suunta on oikea, mutta saimaannorppa on edelleen erittäin uhanalainen, muistuttaa WWF:n ohjelmapäällikkö Petteri Tolvanen.

Ilmaston lämpeneminen on tällä hetkellä suuri ja nopeasti kasvava uhka saimaannorpille. WWF:n mukaan sen takia kanta tulisi saada mahdollisimman nopeaan kasvuun, ja kaikista ihmisen aiheuttamista norppakuolemista pitäisi päästä eroon.

– Tehokkain toimi on jatkaa keväistä verkkokalastuskieltoa heinäkuun loppuun, sillä kuuttien kalanpyydyskuolleisuus on selvästi siirtynyt heinäkuulle, korostaa WWF:n suojelujohtaja Jari Luukkonen.

Uusi kalastusrajoitusasetus teossa

Saimaan uutta kalastusrajoitusasetusta valmistelevan työryhmän määräaika päättyy joulukuussa.

Nykyinen norpan suojelemiseksi tehty kalastusrajoitusasetus päättyy ensi keväänä, ja sen jatkoksi tehdään uusi. Nykyisen asetuksen mukaan verkkokalastus on ollut kiellettyä norpan elinalueilla huhtikuun puolivälistä heinäkuun alkuun.