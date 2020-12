Saimaa Geoparkin Unesco-status otti askeleen eteenpäin: Hankkeelle asiantuntijoiden tuki

Saimaa Geoparkin Unesco-status on jo maaliviivalla, sillä kansainvälinen asiantuntijajärjestö Unesco Global Geopark Council on yksimielisesti äänestänyt statuksen puolesta.

Lopullisen päätöksen asiassa tekee kuitenkin Unescon hallintoneuvosto. Päätöstä siitä, kantaako Saimaa Geopark seuraavat neljä vuotta Unesco Global Geopark -statusta, odotetaan kesään 2021 mennessä.

Saimaa Geopark ry:n hallituksen puheenjohtaja Jouni Riihelä uskaltaa tiedotteessa jo hieman tuulettaa:

– Keväällä saatava Unesco-status on korkeimman tason hyväksyntä alueella jo tehdystä työstä ja sitä työtä yhdessä tehneille organisaatioille ja yrityksille. Vaikuttavampaa tunnustusta on vaikea kuvitella. Kiitokset kaikille Geoparkin eteen tehneille jo tässä vaiheessa.

Suomessa Unesco Flobal Geopark -verkostoon on aiemmin hyväksytty Rokua ja Lauhanvuori-Hämeenkangas. Verkostoon kuuluu 161 kohdetta 44 maasta.

Klikkauksia nettisivuilla

Arvokkaan kansainvälisen Unesco-statuksen arvioidaan lisäävän luontomatkailun taloudellista merkitystä Saimaa Geoparkin alueella.

Tähän mennessä toteutunut yritysyhteistyö on mahdollistanut muun muassa keskieurooppalaisen luontomatkailuportaali Outdoor Activen käyttöönoton. Saimaa Geoparkin kohteiden lisäksi sivustolla esitellään alueen retkeilyreittejä ja -kohteita sekä paikallisten yritysten palveluja.

Anniina Meuronen Saimaa Geoparkista saa tietoa myös opastetauluista. Tämä löytyy Savitaipaleelta.

Saimaa Geoparkin toiminnanjohtaja Heli Rautanen kertoo, että klikkauksia on kertynyt.

– Tänä vuonna meidän tiedot ovat nousseet esille yli 2,5 miljoonaa kertaa eri internet-kanavissa ja hakutuloksissa. Näihin hakuihin ei edes lasketa Google-hakukoneen käyttöä. Toki vielä on matkaa siihen, että haut konkretisoituvat rahalliseksi tuloksi alueen yrittäjille, mutta olemme tuoneet aluetta esille aika kivasti.

Yhden kunnan alueella

Unesco määrittelee geoparkit rajatuiksi alueiksi, joilla on merkittävää geologista arvoa ja joissa kiinnitetään kattavasti huomiota suojeluun, kestävyyteen ja kasvatukselliseen arvoon.

Yhdistykseksi rekisteröityneessä Saimaa Geoparkissa on mukana yhdeksän kuntaa kahden maakunnan alueelta.

– Tulemme kiertämään kaikissa jäsenkunnissa, yritysrajapinnassa ja kuuntelemme yhä aktiivisemmin

mitä meiltä jatkossa halutaan, toteaa Riihelä.

Yrityskumppaneita yhdistyksellä on liki 60. Partneriksi liittyminen on maksutonta, kunhan täyttää kriteerit. Kestävä kehitys on Saimaa Geopark Partner- toiminnan kivijalka on kestävä kehitys, joten mukaan haluavien yritysten on toimittava vastuullisesti.